18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Искусственное озеро, система островов и маяки: что планируют создать в туристическом кластере «Горская»

Эта концепция — отсылка к традиционной для города морской тематике. Также на территории курорта «Санкт-Петербург марина» появятся всесезонные спортивные объекты, павильоны с секциями для занятий разными видами спорта, в том числе на участке планируют открыть академию парусного спорта с возможностью для занятия детей.

Как следует из заключения по общественным слушаниям проекта планировки территории, на территории туристического кластера в «Горской» в Петербурге обустроят искусственное озеро с системой островов и размещенными на них маяками. При этом точного место расположения, площади озера и искусственных островов не называют. В протоколе сказано, что «детальная проработка этих проектных решений возможна на дальнейших этапах проектирования».

Также на территории кластера планируют разместить всесезонные спортивные объекты, павильоны с секциями для занятий разными видами спорта, в том числе на участке планируют открыть академию парусного спорта с возможностью для занятия детей.

Помимо этого, в заключении есть ответ петербуржцам, которые опасаются, что вместо строительства гостиниц на их месте возведут жилые дома. Однако в составе гостиниц не планируют строить более 10% номеров с кухнями (зонами для приготовления пищи). В эти же 10% входят и лодж-отели — отдельно стоящие постройки для отдыха одной семьей или компанией.

Напомним, реализацию проекта по строительстве курорта «Санкт-Петербург Марина» начнут в 2025 году. Планируют, что запустят в работу проектирование и строительство обеспечивающей инфраструктуры для всесезонного морского курорта «Санкт-Петербург Марина» на территории курорта «Горская». На площади более 160 гектаров разместят общественные зоны с ресторанами и кафе, спортивно-социальные объекты, образовательный центр, эллинг для всесезонного хранения и ремонта яхт, судов и другое.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: