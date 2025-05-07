Искусственное озеро, система островов и маяки: что планируют создать в туристическом кластере «Горская»

Как следует из заключения по общественным слушаниям проекта планировки территории, на территории туристического кластера в «Горской» в Петербурге обустроят искусственное озеро с системой островов и размещенными на них маяками. При этом точного место расположения, площади озера и искусственных островов не называют. В протоколе сказано, что «детальная проработка этих проектных решений возможна на дальнейших этапах проектирования».

Также на территории кластера планируют разместить всесезонные спортивные объекты, павильоны с секциями для занятий разными видами спорта, в том числе на участке планируют открыть академию парусного спорта с возможностью для занятия детей.

Помимо этого, в заключении есть ответ петербуржцам, которые опасаются, что вместо строительства гостиниц на их месте возведут жилые дома. Однако в составе гостиниц не планируют строить более 10% номеров с кухнями (зонами для приготовления пищи). В эти же 10% входят и лодж-отели — отдельно стоящие постройки для отдыха одной семьей или компанией.

Напомним, реализацию проекта по строительстве курорта «Санкт-Петербург Марина» начнут в 2025 году. Планируют, что запустят в работу проектирование и строительство обеспечивающей инфраструктуры для всесезонного морского курорта «Санкт-Петербург Марина» на территории курорта «Горская». На площади более 160 гектаров разместят общественные зоны с ресторанами и кафе, спортивно-социальные объекты, образовательный центр, эллинг для всесезонного хранения и ремонта яхт, судов и другое.