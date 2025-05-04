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Петербург ждет майский снег и похолодание

Синоптики считают, что потепления придет только во второй декаде месяца. Всему виной циклон и атмосферный фронт.

Stanislav71/shutterstock

«Ветрено и прохладнее стало, но что делать, похолодание начинается. Но температура в городе градусов 10-12 сегодня и завтра сохранится»,  — написал в своих социальных сетях Александр Колесов.

Специалист уточнил, что за ночь через Ленобласть прошел атмосферный фронт. На фоне этого сегодня в субъекте могут пройти кратковременные дожди, а также может прогреметь гроза.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 5 мая, преимущественно облачная погода. Ночью небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, днем местами кратковременный дождь. Ветер ночью северный, северо-западный, днем северо-западный, западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью 0...+2 градуса, днем +5...+7. Атмосферное давление будет ночью мало меняться, днем повышаться.

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