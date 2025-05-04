Кареты с лошадьми могут исчезнуть из центра Петербурга

Депутат Законодательного собрания Павел Крупник считает, что такой бизнес стоит запретить. По его словам, что такая деятельность зачастую ведется нелегально.
Депутат полагает, что участники этого бизнеса не платят налоги, нигде не зарегистрированы и не получали никаких лицензий для предпринимательской деятельности. «Для меня как для депутата в бизнесе главное легитимность и безопасность. Сегодня по Невскому ездят кареты, запряженные двумя лошадьми, которыми часто управляют несовершеннолетние», — цитирует чиновника сайт ЗакСа.
Сбор предложений по вопросам законодательного регулирования предпринимательской деятельности с применением этих видов транспорта продолжится до 1 июня 2025 года, сообщили в пресс-службе Законодательного собрания.
Ранее мы рассказывали о том, что Петербургу предложили продать Апраксин двор за 1,6 млрд рублей. Общественники считают, что это позволит использовать комплекс более эффективно, чем при сдаче в аренду.
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