Кареты с лошадьми могут исчезнуть из центра Петербурга

Депутат полагает, что участники этого бизнеса не платят налоги, нигде не зарегистрированы и не получали никаких лицензий для предпринимательской деятельности. «Для меня как для депутата в бизнесе главное легитимность и безопасность. Сегодня по Невскому ездят кареты, запряженные двумя лошадьми, которыми часто управляют несовершеннолетние», — цитирует чиновника сайт ЗакСа.

Сбор предложений по вопросам законодательного регулирования предпринимательской деятельности с применением этих видов транспорта продолжится до 1 июня 2025 года, сообщили в пресс-службе Законодательного собрания.

Ранее мы рассказывали о том, что Петербургу предложили продать Апраксин двор за 1,6 млрд рублей. Общественники считают, что это позволит использовать комплекс более эффективно, чем при сдаче в аренду.