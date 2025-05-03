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Петербургу предложили продать Апраксин двор за 1,6 млрд рублей

Общественники считают, что это позволит использовать комплекс более эффективно, чем при сдаче в аренду. Ранее городские власти рассматривали возможность передачи своих корпусов под инвестпроект, но действующее законодательство требует в таких случаях проведения процедуры торгов.

Karasev Viktor / Shutterstock.com

Как пишет «Деловой Петербург», в собственности города по адресу Апраксина двора находится более 20 земельных участков, более 20 зданий и более 120 помещений . В сумме их остаточная балансовая стоимость составляет более 1,6 млрд рублей. И сейчас власти сдают часть имущества в аренду. «Честно говоря, когда здание сдаётся в аренду — это гораздо менее интересно бизнесменам, чем прямая продажа. Поэтому мне кажется, что нужно продать все городские объекты на торгах, именно продать, и дальше смотреть, что из этого выйдет», — издание приводит слова координатора «Живого города» Дмитрия Литвинова.

В свою очередь, зампред петербургского ВООПИиК Елена Резникова считает, что, как минимум, нужно определить единую управляющую компанию, которая будет курировать развитие Апраксина двора. Также городу невыгодно, чтобы помещения сдавались в субаренду, так как это затрудняет развитие территории.

Напомним, что в марте власти взялись за расчистку от незаконных построек в Апраксином дворе. Комплексную проверку проводили несколько дней. За это время разобрали более 30 ларьков, нашли нарушения в объекте культурного наследия и зафиксировали неправомерное использование нежилого фонда.

Ранее мы писали о том, что в Петербурге возьмутся за облагораживание уличных барахолок. 

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