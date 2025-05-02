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Троицкий мост откроют 10 июня

Ремонт завершат на четыре месяца раньше срока. К настоящему времени там уже заменили старые деформационные швы, новые смонтировали на 65%.

Ion Mes / Shutterstock.com

«Ремонт Троицкого моста идет опережающими темпами, с применением современных технологий. Благодаря четкому планированию работ и их согласованию с организацией движения ремонт будет завершен на четыре месяца раньше срока – к 10 июня, в самый пик сезона «белых ночей», — цитирует Александра Беглова пресс-служба Смольного.

На первом этапе, который стартовал в конце февраля, было отремонтировано дорожное покрытие левой полосы. С начала мая по ней будет организовано движение общественного транспорта, а на правой начнут фрезеровать старое покрытие.

Со 2 мая по 10 июня будет действовать новая схема организации дорожного движения на Троицком мосту. Движение легковых автомобилей по мосту прекращено. Общественный транспорт продолжит двигаться по реверсивной схеме. Также будет ограничено движение по участку Каменноостровского проспекта от Кронверкской набережной до Троицкого моста. Для пешеходов мост открыт.

Ранее мы писали о том, что готовность нового Большого Смоленского моста оценивают на 34%. Специалисты уже забетонировали фундамент всех 10 опор. Первое рабочее движение планируют открыть в 2027 году.

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