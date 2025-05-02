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Дневное потепление: вот прогноз петербургских синоптиков на пятницу

По информации погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 2 мая, синоптическая ситуация будет обусловлена передней частью ложбины циклона, а ночью прохождением атмосферного фронта. В связи с этим, начиная с запада области, небо будет затягивать плотной облачностью, усилится южный порывистый ветер.  Днём под влиянием солнечного прогрева температура успеет значительно повысится, но ночью погода ухудшится и пойдет дождь.

Aleksandr Oborotov/shutterstock

«Днем переменная облачность, по западу области облачно, без осадков. Температура воздуха +13…+15 градусов, в Ленинградской области +11…+16. Ветер южный 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 753 миллиметра ртутного столба», — говорится в сообщении.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 3 мая, облачно. Ночью дождь, днем кратковременные дожди, местами гроза. Ветер ночью южный, юго-западный, днем юго-западный, западный умеренный, местами порывы сильного. Температура воздуха ночью +7...+9 градусов, днем +9...+11. Атмосферное давление ночью будет понижаться, днем — существенно не изменится.

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