18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Стало известно, когда закроют на реставрацию Анненкирхе

Начало работ в лютеранской церкви перенесли на начало осени. Это шанс успеть увидеть старые интерьеры и посетить различные мероприятия.

Vovantarakan / Shutterstock.com

«Многие писали нам о том, что хотели летом посетить церковь и грустили из-за того, что не успеют увидеть старые интерьеры, посетить выставку и концерты. <...> Объявляем официально итоговую дату закрытия — 1 сентября 2025 года», — говорится в сообщении Анненкирхе в социальных сетях.

Представители церкви напомнили, что изначально закрытие было запланировано на июнь, однако из-за "некоторых технических нюансов, связанных со сложностью реставрационного процесса", храм будет открыт для посетителей на три месяца дольше.

Сейчас в церкви проходит выставка "Рок, кино, пламя", которая рассказывает о разных периодах в истории церкви. Она продлится до 1 июня. Кроме того, с началом летнего сезона там запустят ещё один поток курса "Основы христианской веры".

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: