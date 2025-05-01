Стало известно, когда закроют на реставрацию Анненкирхе

«Многие писали нам о том, что хотели летом посетить церковь и грустили из-за того, что не успеют увидеть старые интерьеры, посетить выставку и концерты. <...> Объявляем официально итоговую дату закрытия — 1 сентября 2025 года», — говорится в сообщении Анненкирхе в социальных сетях.

Представители церкви напомнили, что изначально закрытие было запланировано на июнь, однако из-за "некоторых технических нюансов, связанных со сложностью реставрационного процесса", храм будет открыт для посетителей на три месяца дольше.

Сейчас в церкви проходит выставка "Рок, кино, пламя", которая рассказывает о разных периодах в истории церкви. Она продлится до 1 июня. Кроме того, с началом летнего сезона там запустят ещё один поток курса "Основы христианской веры".