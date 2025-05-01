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«Солнечно, но прохладно»: какой будет погода в Петербурге на майских праздниках

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 1 мая, влияние сохранит гребень антициклона с запада. В регионе ожидается переменная облачность, обойдется без осадков. В такой ситуации солнечные лучи будут активно прогревать остывший за ночь до заморозков воздух, но до нормы температура подняться так и не сможет.

Kateryna Biatova/shutterstock

«Температура воздуха +8…+10 градусов, в Ленинградской области +7…+12. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 765 миллиметров ртутного столба, что выше нормы. В пятницу без осадков, ночью 0…+2, днем +13…+15», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 2 мая, ночью переменная облачность, днем облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер юго-западный, южный ночью слабый, днем умеренный, в прибрежных районах Финского залива местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью +1...+3, в окрестностях местами до -1, днем +13...+15. Атмосферное давление ночью будет слабо повышаться, днем - понижаться.

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