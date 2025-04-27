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Солнце без тепла: какой будет погода в Петербурге в воскресенье

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 27 апреля, город будет ощущать влияние гребня антициклона с запада. При переменной облачности в регионе осадков не ожидается, однако несмотря на обилие солнца температура останется заметно ниже климатической нормы.

KrimKate / Shutterstock.com

«Температура воздуха +5…+7 градусов, в Ленинградской области +3…+8. Ветер северо-западный, западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 770 миллиметров ртутного столба, что выше нормы. В понедельник днем небольшие дожди, ночью +2…+4, днем +9…+11», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 28 апреля, облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшой снег, днем небольшой мокрый снег, переходящий в дождь. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +1...+3 градуса, днем +10...+12. Атмосферное давление будет понижаться.

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