В Петербурге возьмутся за облагораживание уличных барахолок

«Важно назначить оператора, который будет отвечать за организацию и порядок. Сегодня всё работает хаотично, потому что нет управляющей структуры и нет механизма, который регулировал бы размещение и работу таких рынков. Очевидно, что продавцы не смогут платить большие арендные ставки. Но если мы хотим цивилизованный рынок, то город мог бы взять часть расходов на себя. Это не потребует колоссальных затрат, но обеспечит чистоту, безопасность и прозрачность», — рассказала «Деловому Петербургу» председатель комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству ЗакСа Ирина Иванова.

По словам Ивановой, раньше уже выдвигались инициативы организовать цивилизованную барахолку на Удельной, но идея не была реализована. Теперь, как считает депутат, комитет по промышленной политике, инновациям и торговле, который отвечает за размещение рынков, мог бы вновь заняться этим вопросом — определить, где и как может работать рынок выходного дня.

Напомним, что в марте власти взялись за расчистку от незаконных построек в Апраксином дворе. Комплексную проверку проводили несколько дней. За это время разобрали более 30 ларьков, нашли нарушения в объекте культурного наследия и зафиксировали неправомерное использование нежилого фонда.