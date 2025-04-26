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Холодная погода затянется: вот прогноз петербургских синоптиков на выходные

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 26 апреля, город останется под влиянием западной периферии циклонического вихря, и вместе с ветрами северных румбов к берегам Невы продолжат поступать холодные воздушные массы и очаги осадков в смешанной фазе.

Olga Visavi / Shutterstock.com

«Температура воздуха +5…+7 градусов, в Ленинградской области +2…+7. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет расти составит 766 миллиметров ртутного столба, что выше нормы. В воскресенье без существенных осадков, ночью заморозки, днем +6…+8», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 27 апреля, облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью 0...-2 градуса, днем +4...+6. Атмосферное давление будет повышаться.

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