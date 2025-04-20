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В Петергофе запустили несколько фонтанов

Некоторые объекты заработали уже сейчас, хотя торжественный пуск, открывающий фонтанный сезон, состоится в субботу, 26 апреля.

Urri / Shutterstock.com

«С этого дня откроются музеи, закрытые на зиму, а вход в парки музея-заповедника станет платным. Но сейчас посетить музей можно бесплатно», — говорится в сообщении пресс-службы Красногвардейского района. 

Традиционный Весенний праздник фонтанов запланирован на 17 мая. Всего в этом сезоне в Петербурге будут работать 104 фонтана.

Сезон начнётся 21 апреля, начнут функционировать 99 сооружений. 1 мая к работе приступят пять оставшихся комплексов — на Московской площади, на площади Ленина, светомузыкальный фонтан в Петергофе на Торговой площади, фонтан «Крестики-нолики» в Сестрорецке, а также фонтан у Гостиного двора в Кронштадте.

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