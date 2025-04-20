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Холод и дождь: вот прогноз петербургских синоптиков на воскресенье

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 20 апреля, синоптическую ситуацию в городе будет определять ложбина с холодным атмосферным фронтом. В такой ситуации ожидается преимущественно облачная погода, пройдут дожди, по области местами с грозой.

Evgeniy Bubnov/shutterstock

«Температура воздуха +9…+11 градусов, в Ленинградской области +7…+12, на юге и востоке до +13…+18. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 756 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы. В понедельник небольшие дожди и +9…+11», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 21 апреля, облачная, ночью с прояснениями погода. Временами дождь, ночью небольшой. Ветер северных направлений умеренный. Температура воздуха ночью +5...+7 градусов, днем +9...+11. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

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