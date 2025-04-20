Холод и дождь: вот прогноз петербургских синоптиков на воскресенье

«Температура воздуха +9…+11 градусов, в Ленинградской области +7…+12, на юге и востоке до +13…+18. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 756 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы. В понедельник небольшие дожди и +9…+11», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 21 апреля, облачная, ночью с прояснениями погода. Временами дождь, ночью небольшой. Ветер северных направлений умеренный. Температура воздуха ночью +5...+7 градусов, днем +9...+11. Атмосферное давление будет слабо повышаться.