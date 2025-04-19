В Петербурге выдали ордер на снос здания ВНИИБа

Исторический дом Всесоюзного НИИ целлюлозно-бумажной промышленности может исчезнуть совсем скоро. На его месте планируют возвести новостройки.
«На данный момент по решению суда здание остаётся объектом, обладающим признаками объекта культурного наследия. Поэтому его снос запрещён федеральным законом 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия». Отказ во включении ВНИИБа с садом и оградой в перечень выявленных памятником официально не опубликован, хотя, вероятно, уже и согласован в кулуарах КГИОП», — говорится в сообщении градозащитного общества «Живой город».
Ранее разрешение на строительство жилья на месте здания НИИ бумаги на 2-м Муринском проспекте, 49, продлили до конца 2027 года. А представитель губернатора в Законодательном собрании Петербурга Константин Сухенко отмечал, что никакого особого статуса, который бы защитил здание от сноса, эта постройка якобы не получила.
Здание ВНИИБ находится на 2-м Муринском проспекте, 49а. Оно было построено в 1955–1957 годах по проекту архитекторов Журавлёва и Филипповой.
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