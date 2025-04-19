В Петербурге выдали ордер на снос здания ВНИИБа

«На данный момент по решению суда здание остаётся объектом, обладающим признаками объекта культурного наследия. Поэтому его снос запрещён федеральным законом 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия». Отказ во включении ВНИИБа с садом и оградой в перечень выявленных памятником официально не опубликован, хотя, вероятно, уже и согласован в кулуарах КГИОП», — говорится в сообщении градозащитного общества «Живой город».

Ранее разрешение на строительство жилья на месте здания НИИ бумаги на 2-м Муринском проспекте, 49, продлили до конца 2027 года. А представитель губернатора в Законодательном собрании Петербурга Константин Сухенко отмечал, что никакого особого статуса, который бы защитил здание от сноса, эта постройка якобы не получила.

Здание ВНИИБ находится на 2-м Муринском проспекте, 49а. Оно было построено в 1955–1957 годах по проекту архитекторов Журавлёва и Филипповой.