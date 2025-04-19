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Жара и гроза: какой будет погода в субботу в Петербурге

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 19 апреля, синоптическую ситуацию в Северной столице сформирует атмосферный фронт, пролегающий по северным районам региона. Ожидается облачная с прояснениями погода, во второй половине дня пройдут кратковременные дожди, местами ливневого характера, с грозами. При этом температурный фон успеет подняться до рекордно высоких отметок.

nastya_krii/shutterstock

«Температура воздуха +21…+23 градуса, в Ленинградской области +18…+23. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 754 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы. Напомню, что суточный рекорд максимальной температуры воздуха для 19 апреля составляет +21,1° и установлен в 2000 году. В воскресенье временами дожди и +9…+11», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 20 апреля, облачно. Временами дождь. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +7...+9 градусов, днем +10...+12. Атмосферное давление существенно не изменится.

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