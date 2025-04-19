Жара и гроза: какой будет погода в субботу в Петербурге

«Температура воздуха +21…+23 градуса, в Ленинградской области +18…+23. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 754 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы. Напомню, что суточный рекорд максимальной температуры воздуха для 19 апреля составляет +21,1° и установлен в 2000 году. В воскресенье временами дожди и +9…+11», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 20 апреля, облачно. Временами дождь. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +7...+9 градусов, днем +10...+12. Атмосферное давление существенно не изменится.