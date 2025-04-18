Пять домов Фарфоровского поста собираются передвинут из-за строительства ВСМ

Соответствующий акт историко-культурной экспертизы опубликован на сайте городского Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

Все указанные в документе здания находятся на территории, по которой, согласно проекту ВСМ, должны пройти шесть главных железнодорожных путей. В эту зону входят дома по адресам: Фарфоровский пост, 40А, 44А, 48А, 54А, а также вокзал, который находится на восточной стороне от железнодорожных путей (участок ж. д. Обводный кан. — ул. Грибакиных, литера ДЯ). Здания под номерами 46 и 52 не входят в зону производства работ.

«Для обеспечения сохранности объекта культурного наследия регионального значения "Историческая железнодорожная станция "Фарфоровский пост" следует выполнить перемещение зданий под номерами 40, 44, 48, 54 и здания станции „Фарфоровская“ (участок ж. д. "Обводный кан. — ул. Грибакиных", литера ДЯ) на расстояние, обеспечивающее сохранность элементов предмета охраны», — сказано в акте историко-культурной экспертизы.

Здание № 40 сдвинут на 14,09 метров от ж/д путей, №44 на 13,75 метров, №48 на 13,61 метров, №54 на 12,86 метров от ж/д путей и 20 м к югу, здание станции на 20 метров от ж/д путей.

«Принимая во внимание сложность работ по перемещению, а также близость расположения проектируемых железнодорожных путей, выполнение строительных работ следует осуществлять при обязательном оперативном мониторинге состояния существующих зданий», — говорится в заключении.

Эксперты пришли к выводу, что реализация проекта «не создает прямые угрозы в отношении сохранности объекта культурного наследия регионального значения», а провести перенос объектов можно при оперативном мониторинге их состояния.

Напомним, для строительства ВСМ разрабатывают три варианта обхода исторического Фарфоровского поста. Работой над тремя альтернативными вариантами занимается АО «Ленгипротранс» по заказу РЖД. Предлагают спроектировать тоннель, эстакаду или сместить пути в обход зданий Фарфоровского поста.

Так, в качестве первого варианта предложили спроектировать тоннельное исполнение путей, второй — как эстакадная конструкция над зданиями, а третий — смещение путей в обход зданий Фарфоровского поста.

Все три варианта с увеличенными расчетами стоимости строительства покажут на заседании рабочей группы. Ранее на этом же совете предлагали рассмотреть другие два варианта переноса зданий Фарфоровского поста — по монолитной плите (как это сделали с корпусом Императорского воспитательного дома на Черной речке) и по накаточным путям на подготовленный фундамент. Фарфоровский пост в 2024 году получил статус достопримечательного места.

Комплекс дореволюционных построек Фарфоровского поста состоит из павильона и шести двухэтажных кирпичных корпусов. Жилые постройки, расположенные с западной стороны Октябрьской железной дороги. Одноэтажное кирпичное здание станции расположено с другой стороны путей.