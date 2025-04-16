Когда в Петербурге завершат отопительный сезон? Ответили в Смольном

Как рассказали в комитете по энергетике и инженерному обеспечению города, ведомство вместе с ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» следят за погодой. И точной даты отключения отопления пока нет: принимают решение полностью отключать тепло в батареях или же вводить периодический обогрев.

Обычно отопительный сезон завершают в мае. В комитете отмечают, что в домах с автоматической системой погодного регулирования температуру поддерживают на комфортном уровне без перетопов. Для УК, где не используют такую систему, предлагают рекомендуют вручную снижать параметры теплоносителя, пишет «Фонтанка». Об официальном завершении отопительного сезона напишут на сайте городской администрации.