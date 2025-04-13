Возвращение весны: вот прогноз петербургских синоптиков на воскресенье

«Температура воздуха +9…+11 градусов, в Ленинградской области +7…+12. Ветер западный 4-9 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 762 миллиметра ртутного столба, что немного выше нормы. В понедельник вечером небольшой дождь и +14…+16», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 14 апреля, переменная облачность. Ночью без осадков, в конце дня небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный умеренный, днем местам порывы до сильного. Температура воздуха ночью +2...+4 градуса, днем +14...+16, в прибрежных районах местами до +11. Атмосферное давление будет слабо понижаться.