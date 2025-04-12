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В ожидании тепла: какой будет погода в Петербурге на выходных

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 12 апреля, город окажется на пути теплого атмосферного фронта. Он постепенно закроет небо плотными облаками, и принесет осадки в виде снега и мокрого снега, к вечеру местами переходящие в дожди. В начале дня гололедица.

Pavel Vaschenkov/shutterstock

«Температура воздуха +2…+4 градуса, в Ленинградской области 0…+5. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 751 миллиметр ртутного столба, что ниже нормы. В воскресенье без осадков и +9…+11», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 13 апреля, переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью западный, северо-западный, днем юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью 0...+2 градуса, в пригородах местами до -1, днем +8...+10, в прибрежных районах местами до +5. Ночью на дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.

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