В ожидании тепла: какой будет погода в Петербурге на выходных

«Температура воздуха +2…+4 градуса, в Ленинградской области 0…+5. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 751 миллиметр ртутного столба, что ниже нормы. В воскресенье без осадков и +9…+11», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 13 апреля, переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью западный, северо-западный, днем юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью 0...+2 градуса, в пригородах местами до -1, днем +8...+10, в прибрежных районах местами до +5. Ночью на дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.