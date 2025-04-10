Какие погодные сюрпризы ждут петербуржцев? Отвечает главный синоптик города

Неназванный циклон уже сформировался и располагается над побережьем Норвегии. Он принесет в город сильный снег, поэтому, можно считать, что «вчера была репетиция, завтра само представление».

«Атмосферный фронт со снегом подходит к Санкт-Петербургу в середине ночи, в первой половине дня снег снова станет мокрым и будет идти до 15-17 часов, но там уже и перерывы в осадках начнутся. Высоту снежного покрова по территории города рассчитываем до 1-3 см. Так что это как раз тот день, когда автомобилистам можно проехать на городском транспорте», — сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Осадков выпадет много, и день будет холодным с максимальной температурой +1…+3 градуса и свежим ветром западного, северо-западного направления до 7-12 м/с. Синоптик также заключает, что это будет не последний циклон. В субботу он принесет в Петербург снег, но уже меньшей интенсивности. А в воскресенье ожидаем значительное потепление.