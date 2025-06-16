В мире говорят о возрождении малых городов! Актуально ли это для России? Могут ли Выборг с Тихвином стать альтернативой Мурино?

«У нас есть суперцентры, из которых идут суперпути»

«Перетекание части населения Петербурга в условный Выборг или Москвы в условный Переславль-Залесский не нарушает законов физики, — продолжает Петр Иванов из бюро "Гражданская инженерия". — Это вполне возможно, история знает примеры, когда крупные города несколько "разжижаются"».

Однако, продолжает собеседник редакции, в России есть масса проблем, которые стоят на пути из Петербурга в Выборг. Одна из них — вопрос бюджетов. «Чтобы способствовать притягательности пригородов, нужно мыслить агломерациями, — продолжает Иванов. — К примеру, французы тут молодцы — выработав концепцию большого Парижа, они создали платформу для межмуниципального взаимодействия, где власти столицы могут реализовывать программы и тратить деньги на благоустройство малых городов вокруг, заботясь о живущих там парижских работниках. У нас такое просто невозможно».

Еще одна проблема — доступность. «В том же Париже ты можешь ехать до пригорода в 30 км примерно столько же, сколько добираться до отдаленного района столицы», — говорит Виталий Стадников из бюро РБТЫ. Если говорить о пригородах российских городов, то далеко не все из них могут похвастаться такой же транспортной доступностью. Так, если «Ласточка» из Выборга или Тосно идет до центра Петербурга мене часа, то до Тихвина нужно уже около 3 часов на поезде дальнего следования. Более того, связь между пригородами крупных городов в России исторически тоже довольно слабая, что также создает неудобства.

«Даже если мы посмотрим на Подмосковье, там, условно, доехать из какого-то Долгопрудного в соседние Химки не через Москву сложно, — поясняет Собака.ru Илья Резников, инженер проектов Лаборатории градопланирования. — Это ситуация, которая уходит корнями в историческую систему расселения, где у нас есть суперцентры, из которых идут суперпути, на которых уже формируются города и пригороды, слабо связанные друг с другом».