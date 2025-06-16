В мире говорят о возрождении малых городов! Актуально ли это для России? Могут ли Выборг с Тихвином стать альтернативой Мурино?

Бросить все и уехать в Выборг — такая мысль приходила в голову не одному петербуржцу. Надо сказать, что эта идея вполне актуальна для всего мира — глобальные медиа полны историями о жителях мегаполисов, отправляющихся в малые города. Огромные расходы на жилье, высокие цены в магазинах и ностальгия по спокойному образу жизни выталкивают многих людей из крупнейших центров, хоть эта тенденция пока и не приняла характер массового бегства из каменных джунглей. Недоступность же ипотеки, рост арендных ставок в Москве и Петербурге, кажется, делают этот разговор еще актуальнее для России. Так что, могут ли Тихвин или Выборг стать альтернативой Петербургу? Ждет ли их новый расцвет? И решит ли он проблемы мегаполисов? Разбираемся в материале Собака.ru.
Центр Выборга
«Выборг захватывающим образом соединяет свойства города и дачи», — рассказывает Собака.ru историк Михаил Медведев. Несколько лет назад он переехал в один из старейших городов Ленобласти. «Я — животное урбанистическое, я хочу жить в городе, — говорит собеседник редакции. — Выборг дает это ощущение. При этом центр отрезан от периферии холмами, железной дорогой и заливом, то еcть это и довольно большой город (все-таки за 70 тысяч человек) и одновременно маленький».
Михаил Медведев
Историк, житель Выборга:
Пятнадцать минут ходьбы в правильном направлении — и я уже на природе. По городу бегают лисы, летают соколы и совы, в Монрепо мелькают косули. Час езды на поезде — и я на родине, в Петербурге. Из новостройки я добирался бы примерно столько же.
Такой мотив переезда — покинуть большой город, чтобы избавиться от его недостатков, сохранив преимущества, сейчас популярен в мире. Рассказ Михаила очень напоминает недавнюю колонку американского драматурга Сари Кейн, которая покинула родной Нью-Йорк и переехала в небольшой город.
«Я ценю независимость и свободу, которые дает моей дочери близость к природе, но по мере того, как она становится старше, я хочу делиться с ней теми частями своей культуры, которыми мама делилась со мной и моей сестрой в Нью-Йорке: посещение музеев, книжных магазинов, концертов и театров, — писала она в апрельском тексте для Business Insider. — К счастью, мы живем менее чем в двух часах езды от Нэшвилла, и его крупнейшая художественная сцена и предложения большого города дарят мне душевное спокойствие и доставляют удовольствие, когда я скучаю по дому».
«Проблема, от которой страдают Россия, Италия, Америка…»
Идея, что люди могут не толпиться в мегаполисах, а комфортно расселяться в их округе, не нова — она активно обсуждалась еще в первые десятилетия XX века, когда весь мир столкнулся с бурным ростом промышленных городов, рассказывает Собака.ru архитектурный критик Мария Элькина.
«Как один из форматов альтернативного роста промышленных центров, — говорит собеседница редакции, — рассматривалась идея городов-спутников. Они должны были рассредотачиваться на заметном расстоянии от мегаполиса, который в них буквально сосредотачивался бы».
Идея эта, добавляет Элькина, «не то чтобы тогда совсем прижилась и не то чтобы совсем умерла». Тем более что после Второй мировой войны стремительный рост промышленных городов замедлился. Однако об этой идее заговорили опять в начале XXI века, когда мегаполисы стали вновь активно притягивать население.
Петр Иванов
Социолог бюро «Гражданская инженерия»:
Это обсуждается уже последние лет тридцать, когда в полный рост встала проблема глобальных городов (притягивающих население из других регионов и даже частей света, — прим. Собака.ru). Выяснилось, что, помимо плюсов от концентрации человеческого капитала, стали также возникать минусы в виде транспортных издержек, когда человек буквально живет в машине. Также стало очевидно, что запредельные ставки аренды вымывают из городов средний класс, а еще начинает ломаться городское управление — исследования показывают, что нормально самоуправляться может территориальная единица максимум до 40 тысяч человек. И это не наша уникальная ситуация, это проблема, от которой страдают Россия, Италия, Америка...
Одним из ответов на этот вызов стало развитие пригородов. Яркий пример — старые европейские столицы. «Вокруг Вены и Парижа есть куча пригородов, — рассказывает Собака.ru Виталий Стадников, руководитель бюро РБТЫ, — это полноценные городки, которые, по сути, спорят в плане доступности с некоторыми столичными районами. В итоге если в самой Вене или Париже снять жилье почти невозможно, то в 8–20 км от центра можно найти вполне доступное и очень высококачественное жилье».
«У нас есть суперцентры, из которых идут суперпути»
«Перетекание части населения Петербурга в условный Выборг или Москвы в условный Переславль-Залесский не нарушает законов физики, — продолжает Петр Иванов из бюро "Гражданская инженерия". — Это вполне возможно, история знает примеры, когда крупные города несколько "разжижаются"».
Однако, продолжает собеседник редакции, в России есть масса проблем, которые стоят на пути из Петербурга в Выборг. Одна из них — вопрос бюджетов. «Чтобы способствовать притягательности пригородов, нужно мыслить агломерациями, — продолжает Иванов. — К примеру, французы тут молодцы — выработав концепцию большого Парижа, они создали платформу для межмуниципального взаимодействия, где власти столицы могут реализовывать программы и тратить деньги на благоустройство малых городов вокруг, заботясь о живущих там парижских работниках. У нас такое просто невозможно».
Еще одна проблема — доступность. «В том же Париже ты можешь ехать до пригорода в 30 км примерно столько же, сколько добираться до отдаленного района столицы», — говорит Виталий Стадников из бюро РБТЫ. Если говорить о пригородах российских городов, то далеко не все из них могут похвастаться такой же транспортной доступностью. Так, если «Ласточка» из Выборга или Тосно идет до центра Петербурга мене часа, то до Тихвина нужно уже около 3 часов на поезде дальнего следования. Более того, связь между пригородами крупных городов в России исторически тоже довольно слабая, что также создает неудобства.
«Даже если мы посмотрим на Подмосковье, там, условно, доехать из какого-то Долгопрудного в соседние Химки не через Москву сложно, — поясняет Собака.ru Илья Резников, инженер проектов Лаборатории градопланирования. — Это ситуация, которая уходит корнями в историческую систему расселения, где у нас есть суперцентры, из которых идут суперпути, на которых уже формируются города и пригороды, слабо связанные друг с другом».
Центр Тихвина
«Ценность, которую важно увидеть»
Однако, продолжает Илья Резников, помимо бюджетных правил и транспорта, у идеи развития пригородов есть еще как минимум одна, важнейшая, проблема. «Необходимо понять, а зачем, собственно, их развивать, — поясняет собеседник редакции. — Просто возводить бесконечные спальники все дальше от Петербурга, откуда люди поедут работать в город, — не самая правильная тактика».
Об этом же говорит и архитектурный критик Мария Элькина. «Если мы просто решим застроить Выборг домами для тех, кто на самом деле хочет жить в Петербурге, то получится просто еще одно Мурино, потому что мы будем руководствоваться логикой строителей Мурино», — говорит она.
Альтернативой может стать перераспределение в пригороды не только населения, но и части городских функций, говорит Виталий Стадников из бюро РБТЫ. В этом сценарии Выборг, Тихвин или Тосно должны предлагать своим жителям (в том числе новым) не только более дешевое жилье и возможность быстро добраться до Петербурга, но и возможность получить образование, найти работу, сходить в театр, поужинать в ресторане. «Если у тебя есть в Выборге все, то на кой черт тебе каждый день мотаться в Питер?» — резюмирует собеседник редакции.
Однако здесь есть проблема, добавляет Стадников, — далеко не все пригороды Петербурга обладают притягательностью для потенциальных новых жителей. Да и бизнес не торопится перевозить рабочие места в Подпорожье или Приозерск. Впрочем, настаивает Мария Элькина, любые территории при грамотном развитии смогут найти своих потенциальных жителей и предложения для инвесторов.
Мария Элькина
Архитектурный критик:
Современная агломерация должна предоставлять разные образы жизни. Поэтому важно не рассматривать пригороды как просто приложение к Петербургу, нам надо стремиться создать какое-то особое место с особыми возможностями. В Приозерске — это потрясающая Ладога и остатки российско-финской истории, в Выборге — сумасшедшая природа и потрясающая архитектура. Но все это должно сосуществовать с тем, что мы предлагаем людям сегодня. В любом месте есть какая-то ценность, которую важно увидеть, и даже если ее нет, то ее можно придумать.
Это работает и в Приозерске, и в Подпорожье. Представьте, что там запустят какое-то новое производство, там будет хорошая среда, там будет социальное жилье, за которое надо платить много меньше, чем в Петербурге, хорошие школы, куда не надо стоять в очередях. У каждого города может быть свое преимущество, главное — к каждому месту относиться с любовью.
«Потенциал, на сегодняшний день раскрытый нестерпимо мало»
В целом, подчеркивает Илья Резников, процесс переселения части горожан в пригороды уже идет. «Люди активно ездят в город из Пушкина, из Павловска, из Гатчины», — говорит он. Правда, пока этот процесс касается в основном ближайших пригородов.
Более того, часть людей, которые отважились на переезд из мегаполиса, возвращаются обратно. «Когда ты реально выезжаешь в пригород, и выясняется, что тебе достаточно долго и неудобно ехать до города, то часто люди в итоге уезжают назад», — добавляет собеседник редакции. Надо отметить, что это общемировая практика — мировые СМИ пишут не только об успешных попытках покинуть крупный город, но и о разочаровании тех, для кого этот опыт оказался неудачным.
Как полагает Мария Элькина, решение транспортных проблем и полноценное развитие пригородов может принести пользу горожанам, которые получат большую свободу выбора. «Это играет на всех сразу, — говорит она, — хотя не стоит строить иллюзий. Развитие пригородов — это не решение всех проблем мегаполиса. Проблемы Петербурга после этого по волшебству не исчезнут, и их нужно будет решать в Петербурге. Однако если бы рядом с городом были развивающиеся небольшие города, это было бы здорово».
Михаил Медведев
Историк, житель Выборга:
У Выборга потрясающий потенциал, на сегодняшний день раскрытый нестерпимо мало. Но город меняется на глазах. Наблюдать это и принимать в этом участие — очень интересно и, когда что-то удается, очень воодушевляет.
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