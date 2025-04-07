Строительство второй очереди Пулково планируют начать в 2027 году

Как пишет издание «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, начало строительства второй очереди петербургского аэропорта Пулково перенесли на 2027 год. Ранее сообщали, что старт реализации проекта планировали дать в 2025 году. Источник издания отметил, что сроки строительства изменились из-за необходимости внести изменения в генплан города и правила землепользования.

Однако в пресс-службе «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС) отмечают, что в компании соблюдают все сроки по разработке и согласованию проектной документации в соответствии с установленным графиком и соглашением о государственно-частном партнерстве.

«Мы опровергаем формулировку о «переносе сроков», так как на проект еще не выдавалась разрешительная строительная документация. Рассмотрение нескольких сценариев реализации для крупных инфраструктурных объектов (в рамках одного из них озвучивался 2025 год) является обязательным при планировании, как и выполнение требований законодательства.

В частности, для получения разрешительной строительной документации необходимо объединение участков, на которых планируется возведение следующей очереди развития аэропорта Пулково. Правительство Санкт-Петербурга утвердило необходимые изменения в Генплан. Далее будут приняты соответствующие корректировки в Правила Землепользования и Застройки (ПЗЗ). Соответственно определение сроков начала строительства возможно только после внесения изменений в ПЗЗ», — сообщили в ВВСС.