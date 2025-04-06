18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В квартале Невской заставы впервые установили современные фонари

Современная застройка оформилась в этой локации ещё в 1960-х, однако до недавнего времени там не было фонарей. Суммарно специалисты установили 36 осветительных приборов на 26 опорах, а также проложили более километра кабельной линии электропередачи.

Фото: Пресс-служба администрации Санкт-Петербурга

«Все работы проводятся комплексно, с использованием современных технологий и материалов. Энергоэффективным оборудованием оснащаются не только магистрали и боковые проезды, но также общественные пространства, зеленые зоны и спортивные площадки», — подчеркнул Александр Беглов.

До конца 2025 года в Невском районе Петербурга должны закончить реконструкцию наружного освещения в еще двух жилых кварталах, обновив по программе замены натриевых светильников на светодиодные свыше 800 фонарей.

Прошлой зимой на центральной аллее Конногвардейского бульвара зажглись 56 новых светодиодных фонарей. 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: