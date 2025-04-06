В квартале Невской заставы впервые установили современные фонари

«Все работы проводятся комплексно, с использованием современных технологий и материалов. Энергоэффективным оборудованием оснащаются не только магистрали и боковые проезды, но также общественные пространства, зеленые зоны и спортивные площадки», — подчеркнул Александр Беглов.

До конца 2025 года в Невском районе Петербурга должны закончить реконструкцию наружного освещения в еще двух жилых кварталах, обновив по программе замены натриевых светильников на светодиодные свыше 800 фонарей.

Прошлой зимой на центральной аллее Конногвардейского бульвара зажглись 56 новых светодиодных фонарей.