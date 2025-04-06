18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Возвращение плюсовой температуры: вот прогноз петербургских синоптиков на воскресенье

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 6 апреля, город останется под влиянием гребня антициклона. В такой ситуации в регионе сохранится облачная с прояснениями погода, обойдется без существенных осадков.

Yulia_B / Shutterstock.com

«Температура воздуха +2…+4 градуса, в Ленинградской области 0…+5. Ветер северный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 764 миллиметра ртутного столба, что выше нормы. В понедельник без существенных осадков и +4…+6», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 7 апреля, облачно с прояснениями. Небольшой снег, мокрый снег, ночью местами. Ветер северный, северо-восточный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью -3...-5 градусов, днем +3...+5. Ночью на дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет слабо понижаться.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: