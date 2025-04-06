Возвращение плюсовой температуры: вот прогноз петербургских синоптиков на воскресенье

«Температура воздуха +2…+4 градуса, в Ленинградской области 0…+5. Ветер северный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 764 миллиметра ртутного столба, что выше нормы. В понедельник без существенных осадков и +4…+6», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 7 апреля, облачно с прояснениями. Небольшой снег, мокрый снег, ночью местами. Ветер северный, северо-восточный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью -3...-5 градусов, днем +3...+5. Ночью на дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет слабо понижаться.