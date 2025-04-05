Объем инвестиций в петербургский курорт увеличили до 230 млрд рублей

Ключевая гостиничная инфраструктура курорта «Санкт-Петербург Марина» будет построена к 2030 году. Отельная инфраструктура рассчитана на 6700 номеров категории «три звезды», «четыре звезды» и «пять звезд».

Курорт возводится на территории 161 га. Ожидается, что после запуска он будет ежегодно привлекать 1,3 млн туристов. Якорным объектом станет яхтенная марина площадью около 30 га, гавань в летний сезон единовременно будет вмещать около 400 моторных и парусных яхт. Кроме того, на курорте будут созданы круглогодичный открытый бассейн и водные аттракционы, не имеющие аналогов на Северо-Западе России.

Ранее Смольный опубликовал проект планировки будущего кластера в Горской. Сейчас в городе ведут подготовку к строительству курорта в Горской: проектируют будущие дороги, которые свяжут курорт с транспортным каркасом города, согласовывают градостроительные планы на первые два земельных участка площадью 25,6 гектара и 9,6 гектара.