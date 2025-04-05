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Похолодание с ветром: какой будет погода в Петербурге на выходных

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 5 апреля, управление синоптической ситуацией постепенно перейдет к гребню скандинавского антициклона. В такой ситуации в облаках появятся прояснения, кратковременные снег возможен преимущественно в начале дня, а температурный фон окажется существенно ниже климатической нормы. На дорогах и тротуарах местами гололедица.

Rudra Narayan Mitra / Shutterstock.com

«Температура воздуха 0…+2 градуса, в Ленинградской области -2…+3. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 763 миллиметра ртутного столба, что выше нормы. В воскресенье без осадков и +3…+5», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 6 апреля, Переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, западный ночью слабый, днём умеренный. Температура воздуха ночью -3...-5 гр., днём +2...+4 гр. Ночью на дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет ночью слабо повышаться, днем слабо понижаться.

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