Похолодание с ветром: какой будет погода в Петербурге на выходных

«Температура воздуха 0…+2 градуса, в Ленинградской области -2…+3. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 763 миллиметра ртутного столба, что выше нормы. В воскресенье без осадков и +3…+5», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 6 апреля, Переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, западный ночью слабый, днём умеренный. Температура воздуха ночью -3...-5 гр., днём +2...+4 гр. Ночью на дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет ночью слабо повышаться, днем слабо понижаться.