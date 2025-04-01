Температура бьет все рекорды: главный синоптик рассказывает о погодных аномалиях марта

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов для Собака.ru рассказал, что таких температур в марте еще не видели: «так, 30 марта мы зафиксировали +16,1°C — ничего подобного в Петербурге вообще не случалось. За все время наблюдений у нас в марте температура переходила отметку в +15°C лишь трижды.

В первый раз это было 17 марта 2015 года, тогда в городе днем было +15,3°C. Во второй — в этом году, 29 марта, когда было зафиксировано +15,4°C. И вот, третий раз, в воскресенье 30 марта, у нас было уже больше +16°C.

То же самое происходит с ночными температурами, когда столбики термометров показывали под +8°C. Это абсолютные рекорды для Петербурга. В таких беспрецедентных условиях, понятно, тяжело составлять какие-то надежные прогнозы. У нас просто нет исторических аналогов, на которые мы могли бы опереться».

За счет рекордно теплой ночи 31 марта, итоговое значение ее все-таки было +7,9 градуса Среднесуточная температура воздуха показала +11,2 градуса и сразу. Это на 2 градуса выше, чем был прошлый рекорд +9,3 градуса, отмеченный в 2008 году.

«Март выдал в последние четыре дня фантастическую серию рекордов и обновил все три абсолютных экстремума температуры для дня, ночи и суток, отмеченных в марте за весь ряд наблюдений в Санкт-Петербурге», — отметил синоптик.

Эксперт также отметил, что жаркий конец месяца вывел март 2025 года на второе место среди самых теплых. Теплее остался только март 2007 года с температурой +3,6 градуса. Солнце светило в городе более 100 часов и пробыло 24 дня. Но побить рекорд 2022 года по этому показателю не получилось. Тогда солнечное сияние составляло 187,7 часа.