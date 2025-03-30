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На празднование Дня Победы в Петербурге потратят 230 млн рублей

К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне город украсят новыми декорациями с изображением монумента «Родина-мать зовет». Одну из композиций установят на площади Московские ворота, а другую — на Большой Морской улице.

Alexey Smyshlyaev / Shutterstock.com

Среди новшеств в оформлении Санкт-Петербурга к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне будут и световые проекции, которые появятся в Василеостровском, Калининском, Пушкинском, Московском, Петроградском, Петродворцовом и Центральном районах. Об этом пишет ТАСС.

Специально изготовленные панно, флаги Российской Федерации и Советского Союза, знамена Победы, декоративные композиции и флагштоки украсят фасады зданий и общественные пространства.

Более 1000 предметов быта, документов и аудиозаписей 1941-1945-х выставили в «Манеже» — на масштабной мемориальной экспозиции, посвященной подвигу тыла в годы Великой Отечественной войны. Выставка, которая открылась 21 марта, проследит основные этапы мобилизации страны: расскажет о транспортной системе, промышленности, экономике и ресурсах, сельском хозяйстве, медицине и пропаганде.

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