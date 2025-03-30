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На Пулковском шоссе построят новую развязку

В Московском районе Петербурга планируют проложить новый участок дороги. В створе Порховской улицы построят 100-метровый путепровод через железнодорожные пути.

Kekyalyaynen/shutterstock

Согласно документам госзакупок, стартовая цена составляет 4,7 млрд рублей, а завершение строительства запланировано на 3 ноября 2027 года. Подрядчик должен будет разработать рабочую документацию для нужд города и построить двухуровневую развязку. Об этом пишет «Деловой Петербург».

В составе строительства сама Порховская улица, Себежский переулок, Идрицкая улица, а также мост через железнодорожные пути. К улично-дорожной сети намерены подключить ЖК «Московский». Подать заявки подрядчики должны до 15 апреля 2025 года.

Ранее мы называли точные даты перекрытия Троицкого моста для личного транспорта. Работы будут проводить с 1 апреля по 10 июня. Это нужно, чтобы быстрее завершить ремонт асфальта.

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