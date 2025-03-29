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Самый теплый с начала года день: какой будет погода в Петербурге в субботу

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 29 марта, город будет ощущать влияние гребня антициклона с востока. В зоне его влияния ожидается переменная облачность, обойдётся без дождей, и солнечные лучи вместе с ветрами южных румбов будут активно повышать температуру. В такой ситуации сегодняшний день станет самым теплым с начала года, и показания термометров вплотную приблизятся к суточному рекордному максимуму этого дня.

shushonok / Shutterstock.com

«Температура воздуха +13…+15 градусов, в Ленинградской области +10…+15. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 761 миллиметр ртутного столба что около нормы. В воскресенье без осадков и +12…+14».

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 30 марта, переменная облачность. Без осадков. Ветер южный слабый. Температура воздуха ночью +5...+7 градусов, в окрестностях местами до +2, днем +12...+14. Атмосферное давление ночью будет слабо понижаться, днем существенно не изменится.

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