Самый теплый с начала года день: какой будет погода в Петербурге в субботу

«Температура воздуха +13…+15 градусов, в Ленинградской области +10…+15. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 761 миллиметр ртутного столба что около нормы. В воскресенье без осадков и +12…+14».

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 30 марта, переменная облачность. Без осадков. Ветер южный слабый. Температура воздуха ночью +5...+7 градусов, в окрестностях местами до +2, днем +12...+14. Атмосферное давление ночью будет слабо понижаться, днем существенно не изменится.