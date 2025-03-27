На часах на Австрийской площади появился второй селфи-ангел

Первый ангел, который делает селфи, на часах в Петроградском районе появился еще осенью 2022 года. Тогда его перенесли с остановочного знака напротив базилики Святой Екатерины на Невском проспекте.

Но не так давно у оригинальной фигурки отвалилась рука с телефоном. Как пишет «Фонтанка» со слов художника, когда он узнал о «травме» скульптуры, решил заменить изначальную фигуру на копию.

Однако заменить одного ангела на другого не получилось — травмированная скульптура отказалась покидать свое место. Теперь на часах можно заметить двух селфи-ангелов.

«Так что пока их там двое — позже, со специальным инструментом снимем старого», — рассказал Максим Ракша.