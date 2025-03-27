И рассказываем, когда в них вновь можно будет попасть.
С 27 марта для посещения закрыты:
- Сад Сан-Галли на Лиговском проспекте
- Сад Василеостровец на 25-й линии В.О.
- Юсуповский сад на Садовой улице
- Лопухинский сад на улице Академика Павлова
- Никольский сад на набережной Крюкова канала
- Румянцевский сад на Университетской набережной
- Таврический сад
- Казанский сквер возле Казанского собора на Невском проспекте
- Екатерининский сквер на площади Островского возле Александринского театра
- Сквер Галины Старовойтовой на Суворовском проспекте
Председатель Комитета по благоустройству:
Просушка — это временная мера, необходимая для восстановления элементов благоустройства после обильного таяния снега. Наш город, как известно, имеет некоторые климатические и гидрологические особенности, поэтому почве нужен короткий период, чтобы прийти в себя после зимы.
В отдыхе прежде всего нуждаются грунтовые и щебеночно-набивные дорожки, а также газоны. Дело в том, что с приходом весны почва и парковые аллеи сильно переувлажнены, размываются и начинают деформироваться. Для полной просушки садов и скверов потребуется около месяца.
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