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Троицкий мост закроют для личного транспорта на два месяца. И вот когда

Это нужно, чтобы быстрее завершить ремонт асфальта. 

Фото: ZARIN ANDREY/Shutterstock

Как сообщили в Комтрансе, из-за совмещения ремонта дорожного покрытия и трамвайных путей с апреля по июнь 2025 года проехать по Троицкому мосту сможет только общественный транспорт, причем сохранят только одну реверсную полосу. Это позволит завершить работы на 4 месяца раньше и сократить сроки до 2,5 месяцев.

В целях улучшения транспортного обслуживания:

  • будут организованы выделенные полосы для общественного транспорта на мосту и подходах к нему (Каменноостровский пр., Суворовская пл.);
  • перераспределены основные потоки на соседние мосты (Дворцовый, Литейный и др.).
  • будут установлены ограждения для упорядочивания потока на Литейный мост;
  • планируется корректировка работы светофорных объектов на ключевых перекрестках для увеличения пропускной способности.

«Реализация запланированных компенсационных мероприятий обеспечит необходимую пропускную способность и поможет минимизировать последствия закрытия. В течение всего периода будет осуществляться мониторинг транспортной ситуации и оперативное реагирование на изменения дорожной обстановки» — отметил председатель Комитета по транспорту Валентин Енокаев.

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