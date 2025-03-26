Как сообщили в Комтрансе, из-за совмещения ремонта дорожного покрытия и трамвайных путей с апреля по июнь 2025 года проехать по Троицкому мосту сможет только общественный транспорт, причем сохранят только одну реверсную полосу. Это позволит завершить работы на 4 месяца раньше и сократить сроки до 2,5 месяцев.

В целях улучшения транспортного обслуживания:

будут организованы выделенные полосы для общественного транспорта на мосту и подходах к нему (Каменноостровский пр., Суворовская пл.);

перераспределены основные потоки на соседние мосты (Дворцовый, Литейный и др.).

будут установлены ограждения для упорядочивания потока на Литейный мост;

планируется корректировка работы светофорных объектов на ключевых перекрестках для увеличения пропускной способности.

«Реализация запланированных компенсационных мероприятий обеспечит необходимую пропускную способность и поможет минимизировать последствия закрытия. В течение всего периода будет осуществляться мониторинг транспортной ситуации и оперативное реагирование на изменения дорожной обстановки» — отметил председатель Комитета по транспорту Валентин Енокаев.