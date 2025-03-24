18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Когда и во сколько будут разводить мосты в Петербурге на этой неделе? Появилось расписание

Планируем ночные маршруты по городу заранее! 

Фото: Shutterstock

В ночь с 24 на 25 марта:

  • мост Александра Невского — с 02:20 до 05:10
  • Дворцовый мост — с 01:10 до 02:50 и с 03:10 до 04:55
  • Биржевой мост — с 02:00 до 04:55

В ночь с 25 на 26 марта:

  • мост Александра Невского — с 02:20 до 05:10
  • Большеохтинский мост — с 02:00 до 05:00
  • Дворцовый мост — с 01:10 до 02:50 и с 03:10 до 04:55
  • Биржевой мост — с 02:00 до 04:55

В ночь с 26 на 27 марта:

  • Володарский мост — с 02:00 до 05:30
  • Большеохтинский мост — с 02:00 до 05:00
  • Литейный мост — с 01:40 до 04:45
  • Благовещенский мост — с 01:25 до 05:00
  • Тучков мост — с 02:00 до 04:55

В ночь с 27 на 28 марта:

  • Володарский мост — с 02:00 до 05:30
  • Литейный мост — с 01:40 до 04:45
  • Благовещенский мост — с 01:25 до 05:00
  • Тучков мост — с 02:00 до 04:55

Вплоть до начала навигационного периода (save the date!) 10 апреля, разводки мостов по Неве, Большой и Малой Неве будут осуществляться почти каждую ночь, исключая выходные. Всего для проверки готовности оборудования к навигации петербургские мосты разведутся около 70 раз.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: