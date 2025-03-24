Когда и во сколько будут разводить мосты в Петербурге на этой неделе? Появилось расписание

В ночь с 24 на 25 марта:

мост Александра Невского — с 02:20 до 05:10

Дворцовый мост — с 01:10 до 02:50 и с 03:10 до 04:55

Биржевой мост — с 02:00 до 04:55

В ночь с 25 на 26 марта:

мост Александра Невского — с 02:20 до 05:10

Большеохтинский мост — с 02:00 до 05:00

Дворцовый мост — с 01:10 до 02:50 и с 03:10 до 04:55

Биржевой мост — с 02:00 до 04:55

В ночь с 26 на 27 марта:

Володарский мост — с 02:00 до 05:30

Большеохтинский мост — с 02:00 до 05:00

Литейный мост — с 01:40 до 04:45

Благовещенский мост — с 01:25 до 05:00

Тучков мост — с 02:00 до 04:55

В ночь с 27 на 28 марта: