Когда и во сколько будут разводить мосты в Петербурге на этой неделе? Появилось расписание

Планируем ночные маршруты по городу заранее!
В ночь с 24 на 25 марта:
- мост Александра Невского — с 02:20 до 05:10
- Дворцовый мост — с 01:10 до 02:50 и с 03:10 до 04:55
- Биржевой мост — с 02:00 до 04:55
В ночь с 25 на 26 марта:
- мост Александра Невского — с 02:20 до 05:10
- Большеохтинский мост — с 02:00 до 05:00
- Дворцовый мост — с 01:10 до 02:50 и с 03:10 до 04:55
- Биржевой мост — с 02:00 до 04:55
В ночь с 26 на 27 марта:
- Володарский мост — с 02:00 до 05:30
- Большеохтинский мост — с 02:00 до 05:00
- Литейный мост — с 01:40 до 04:45
- Благовещенский мост — с 01:25 до 05:00
- Тучков мост — с 02:00 до 04:55
В ночь с 27 на 28 марта:
- Володарский мост — с 02:00 до 05:30
- Литейный мост — с 01:40 до 04:45
- Благовещенский мост — с 01:25 до 05:00
- Тучков мост — с 02:00 до 04:55
Вплоть до начала навигационного периода (save the date!) 10 апреля, разводки мостов по Неве, Большой и Малой Неве будут осуществляться почти каждую ночь, исключая выходные. Всего для проверки готовности оборудования к навигации петербургские мосты разведутся около 70 раз.
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