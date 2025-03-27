Новое культурное пространство на Петроградской, отель и ресторан в «Третьем месте», неизвестные фрагменты живописи в Доме Радио

Редевелопмент

«Третье место» на Литейном ждет редевелопмент: в особняке Нарышкина — Лопухиных — Победоносцева откроют культурный центр, ресторан высокой кухни, гостиницу на 50 номеров и спа (отель, возможно, запустят в конце 2027-го). Проект приспособления здания под современное использование уже готов, следующий шаг — получить положительное заключение от КГИОП.

Руководитель ГК «Реновация», инвестор Ян Бобрышев приобрел общежитие бывшей фабрики «Большевичка» в районе станции метро «Лиговский проспект». Девелопер известен своими проектами капремонта аварийных дореволюционных зданий в центре Петербурга с последующей продажей квартир в этих домах. Напомним, в начале 2024-го Ян Бобрышев и его бизнес-партнер Степан Цепалкин выкупили аварийную дачу Мюзера в Зеленогорске.