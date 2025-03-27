Новое культурное пространство на Петроградской, отель и ресторан в «Третьем месте», неизвестные фрагменты живописи в Доме Радио

Благотворительная организация «Анна помогает» во главе с Олегом Бележенко открыла квартиру-мастерскую на Некрасова в поддержку горожан в возрасте от 16 до 23 лет с опытом сиротства, а на пятом этаже Дома Радио нашли неизвестные фрагменты живописи: Собака.ru рассказывает о самых интересных новостях месяца в Петербурге.
Идеолог пространства «Третье место» Ольга Звагольская в особняке Нарышкина — Лопухиных — Победоносцева
Редевелопмент
«Третье место» на Литейном ждет редевелопмент: в особняке Нарышкина — Лопухиных — Победоносцева откроют культурный центр, ресторан высокой кухни, гостиницу на 50 номеров и спа (отель, возможно, запустят в конце 2027-го). Проект приспособления здания под современное использование уже готов, следующий шаг — получить положительное заключение от КГИОП.
Руководитель ГК «Реновация», инвестор Ян Бобрышев приобрел общежитие бывшей фабрики «Большевичка» в районе станции метро «Лиговский проспект». Девелопер известен своими проектами капремонта аварийных дореволюционных зданий в центре Петербурга с последующей продажей квартир в этих домах. Напомним, в начале 2024-го Ян Бобрышев и его бизнес-партнер Степан Цепалкин выкупили аварийную дачу Мюзера в Зеленогорске.
Слева направо: Артем Платонов, Олег Бележенко, Лизавета Галуцкая
Благотворительное пространство
«Анна помогает» во главе с Олегом Бележенко открыла квартиру-мастерскую на Некрасова в поддержку горожан в возрасте от 16 до 23 лет с опытом сиротства. Пространство разделено на несколько зон: творческую мастерскую, кухню и гостиную с большим столом, телевизором и библиотекой. В планах — мастер-классы по основам керамики, шитья, вязания; встречи с психологами и волонтерами, кинопоказы, обеды и обмены вещами.
Благотворительный проект «Такие же» во главе с Екатериной Комзюк совместно с «Севкабель Портом» запустили пространство, где будут проходить мастер-классы по вышивке, шитью, росписи по футболкам, рисованию комиксов, изготовлению украшений, брелоков и сувениров.
Неизвестные фрагменты живописи в Доме Радио
Находка месяца
На пятом этаже Дома Радио нашли неизвестные фрагменты живописи. Специалисты считают, что роспись относится к началу ХХ века — к периоду постройки здания Благородного собрания. Ее сохранят, изучат и приведут в порядок. За восстановление архитектурного памятника отвечают специалисты «НИиПИ Спецреставрация» и «Специализированного строительного управления — 5».
Напомним, что после завершения работ здесь откроют многофункциональную площадку, репетиционные, танцевальные и выставочный залы, лектории, кинозал, театральную студию, библиотеку-фонотеку, камерное кафе, ресторан, множество залов-трансформеров и многое другое. Автором проекта современного приспособления стала команда бюро «Цимайло Ляшенко и Партнеры». Реставрация и создание современного облика Дома Радио как культурного центра — проект ВТБ в рамках программы банка «Культурная страна».
Предложение месяца
Заслуженный художник РФ Иван Уралов на заседании Всемирного клуба петербуржцев предложил построить колокольню Смольного собора, проект которой в свое время не осуществил Бартоломео Растрелли, как экспонат Музея архитектуры. Автор представил две локации: на Смольной набережной или в Лахте.
Культурно-выставочное пространство Letters StP
Новость месяца
Издательский дом «Поляндрия» запустит культурно-выставочное пространство Letters StP с книжным магазином в реконструированном здании бывшего склада фабрики «Светоч» на улице Лизы Чайкиной. Как рассказала Собака.ru главный редактор и основательница издательского дома «Поляндрия» Дарина Якунина, согласование реконструкции здания длилось около пяти лет — теперь все разрешения получены.
Запуск общественного пространства в оранжереях Таврического сада перенесли на 2026 год из-за археологического обследования. В будущем здесь откроют тропическую оранжерею и ресторан, балетную студию, театрально-концертный и выставочный залы, кактусовую и выставочную оранжереи, детский центр и гастрономическое пространство, кинолекционный зал и выставочный для крупногабаритных предметов. За проект реконструкции отвечает Фонд поддержки социальных инициатив «Газпрома» и правительство Петербурга.
Форты «Кроншлот», «Александр I» и «Петр I» в Кронштадте откроют в 2026 году. Первый планируют приспособить под общественные и выставочные пространства, ресторан, кинотеатр, ЗАГС. Второй — под гостиницу и музей, посвященный борьбе с инфекциями и вирусами. Третий — под музей, посвященный пороховому делу, и культурное пространство. Сооружения готовы на 85%. Специалисты продолжают реставрировать фасады и обустраивать причалы, завершают инженерные работы.
Транспорт будущего
На станциях метро «Гостиный двор» и «Площадь Восстания» оплата проезда по биометрии доступна для всех. Для участия в проекте необходимо зарегистрироваться в системе и привязать свои биометрические данные к банковской карте.
Заработал виртуальный «Подорожник». С его помощью можно приобрести все виды билетов, включая месячные проездные для метро и наземного транспорта, 90-минутные или суточные. Приложение для оплаты проезда доступно для скачивания. Ранее мы протестировали бета-версию и обсудили с экспертом преимущества и недостатки нововведения, опыт других городов.
Фото на превью: Anton Malkov / Shutterstock
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