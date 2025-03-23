Тепло и солнечно: вот прогноз петербургских синоптиков на воскресенье

«Температура воздуха +7…+9 градусов, в Ленинградской области +5…+10. Ветер южный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 773 миллиметра ртутного столба, что выше нормы. В понедельник поздним вечером дожди, ночью -1…-3, днем +7…+9», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 24 марта, ночью малооблачная погода, без осадков. Днем облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер южный, юго-восточный умеренный, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью 0...-2 градуса, местами -5, днем +9...+11, на побережье Финского залива до +6. Атмосферное давление будет понижаться.