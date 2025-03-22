Смольный хочет изъять землю для строительства новых небоскребов в Лахте

Смольный предлагает выкупить участки (122 м2 и 1,97 тыс. м2), расположенные на Лахтинском проспекте, 2, корп. 4А за 23,63 млн рублей, включая убытки, причиненные владельцу изъятием земли. Об этом пишет «Деловой Петербург».

Предположительно, земля требуется под строительство трассы М–32, которая предоставит дополнительный выезд из Лахты и подъезд к "Лахта Центру". Новая дорога соединит будущую магистраль М–49 с Приморским шоссе и позволит быстро добраться до ближайших развязок Западного скоростного диаметра — с Богатырским и Шуваловским проспектами.

Ранее мы писали о том, что на Приморском шоссе установят новый памятник в честь победы в Северной войне. Этот триумфальный столп будет почти в 2 раза выше Александровской колонны. Он появится в муниципальном округе Лахта-Ольгино у Лахта-центра.