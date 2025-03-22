Солнце и высокое давление: какой будет погода в Петербурге на выходных

«Температура воздуха +5…+7 градусов, в Ленинградской области +3…+8. Ветер южный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 779 миллиметров ртутного столба, что существенно выше нормы. В воскресенье без осадков, ночью -1…-3, днем +6…+8», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 23 марта, малооблачная погода. Без осадков. Ветер южных направлений слабый. Температура воздуха ночью -1...-3 градусов, местами до -6, днем +8...+10, на побережье Финского залива местами до +5. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо понижаться.