Апраксин двор зачищают от незаконных построек

Комплексную проверку проводили два дня подряд. За это время разобрали 31 ларек, нашли нарушения в объекте культурного наследия и зафиксировали неправомерное использование нежилого фонда.
Как рассказал в своем Telegram-канале вице-губернатор города Игорь Потапенко, во время проверок и изъяли контрафактную продукцию, а также снесли незаконные ларьки и постройки.
В ходе проверки обследовали 188 объектов недвижимости, включая 14 земельных участков и 174 объекта нежилого фонда. По итогам рейда нашли следующие нарушения:
- 31 незаконная постройка на земельном участке площадью 323,5 квадратных метров. Комитет по контролю за имуществом (ККИ) завершает работы по освобождению территории. Изъяли 31 коробку с мелкими товарами (очки, парфюмерия) и 195 мешков с одеждой и обувью.
- Нашли нарушения в объекте культурного наследия. Незаконные постройки были закреплены на фасадах зданий, входящих в состав объекта культурного наследия «Апраксин двор с Мариинским рынком (б. Щукиным двором) — комплекс».
- Также зафиксировали нарушения в 73 объектах нежилого фонда, в том числе 5 случаев самовольного занятия помещений.
«Материалы проверок направили в комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) и комитета имущественных отношений (КИО) для принятия мер в рамках компетенции», — сообщили в пресс-службе Смольного.
Ранее стало известно, что корпус №5 Апраксина двора пройдет реновацию и приспособление под магазины и офисы. Новый проект предусматривает демонтаж поздних перегородок в корпусе, ремонт и создание инженерных систем с новыми входными группами. Они будут выходить на Воронинский проезд и Александровскую линию.
В середине августа 2024 года стало известно, что проект реконструкции Апраксина двора прошел согласование. Власти города договорились с инвестором и согласовали проект. В планах сделать там новую точку притяжения.
Недавно стало известно, что один из исторических корпусов Апраксина двора будут реставрировать по проекту 7-летней давности. Речь идет про здание ягодных рядов в центральной части Апраксина двора на Садовой улице, 28-30, корп. 37-38. Проект от «Студии 44» Никиты Явейна согласовали еще в 2017 году. Тогда предлагали воссоздать пространства пассажа между корпусами и перекрыть стеклянной кровлей — фонарем. Там хотели разместить торговые залы, офисы и технические помещения.
Напомним, в Смольном одобрили реконструкцию Апраксина двора с Мариинским рынком. Решение о заключении с инвестором ООО «Людмила» соглашения о реконструкции и приспособлении для современного использования здания на территории Апраксина двора одобрили на рабочем совещании губернатора с членами городского правительства. На выполнение работ инвестору дается три года.
Недавно стало известно, что реставрацию Апраксина двора отложили. Причиной переноса восстановления старейшего рынка Петербурга стали разногласия застройщика с другим крупным девелопером.
Разговоры о реставрации старейшего рынка города велись уже давно. За последние десятилетия предлагали несколько проектов. Последний от «Студии 44» Никиты Явейна одобрили осенью 2017 года. Тогда предлагали разделить территорию на 10 районов. В зданиях собирались сочетать торгово-развлекательную, деловую и культурную функции, добавить апартаменты и прогулочные зоны.
В феврале 2023 года стало известно, что проект реконструкции Апраксина двора на 50 млрд заморозили. Заключенные договоренности между Смольным и строительной компанией GloraX о реконструкции зданий и создании общественно-деловой инфраструктуры являются лишь соглашениями о намерениях и «носит декларативный характер». На ПМЭФ в июне 2022 года GloraX подписала со Смольным два соглашения. На реставрацию Апраксина двора планировали потратить 50 млрд рублей, а завершить работы предполагалось к 2029 году.
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