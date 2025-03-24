Это Устинья Костеркина — основательница бюро «Дело Контура». В портфолио — витраж для «Подписных изданий» и люстры для «Дома Книги»

В 2016 году Устинья Костеркина вместе с подругой сняла помещение на Цветном бульваре и начала экспериментировать со стеклом — так появилась витражная мастерская «Дело Контура», которая вскоре переехала в Петербург. За несколько лет удалось собрать внушительное портфолио — сотрудничество с «Подписными изданиями» и «Домом Книги», московским баром «Сионист» и магазином Friend Function. А еще — предметы декора, которые украшают дома по всей России (наши фавориты — «Витражи парадных»!). Собака.ru поговорила с Устиньей о развитии бюро и о том, почему витражи — язык петербургской архитектуры.
Как появилось бюро «Дело Контура»
У меня нет специального художественного образования, но я всегда интересовалась дизайном. Первое знакомство с витражной техникой состоялось в 19 лет. У друга была своя небольшая мастерская. Я помогала ему делать стеклянных ангелочков для магазина подарков «Бюро Находок» в Москве. Через пару лет уже организовала летнюю школу по созданию витражей в детском лагере в Анапе.
В какой-то момент я устроилась в чайный клуб, где проработала 11 лет: вела чайные церемонии, ездила в экспедиции и даже выиграла международный чемпионат по завариванию чая в Сеуле. Однажды я поняла, что все-таки хочу открыть свое дело. В 2016 году вместе с подругой я сняла мастерскую на Цветном бульваре и начала экспериментировать со стеклом. Так появилось бюро «Дело Контура». Такое название выбрали, потому что контур — главный герой витража и его важная конструктивная часть, это часть нашей концепции.
Мы изучали работы иностранных художников, искали красивые стекла, осваивали нюансы витражной техники «тиффани» (Когда каждый кусочек стекла оборачивают по краю медной фольгой и спаивают. Технику изобрел Луис-Комфорт Тиффани в конце 19 века — Прим.Ред.). По сравнению с классическим витражом она более гибкая и детальная. Первые витражные узоры были без цвета, с прозрачными стеклами.
Витраж для «Подписных изданий»
О творческом кризисе и переезде в Петербург
Уже в первый год запуска мы выполнили несколько крупных заказов, среди которых — светильники для загородного отеля и культурного центра «Болотов.Дача», панно для бара на первом фестивале электронной музыки Outline и сюжетные витражи для «Чайной высоты» на Покровке. В 2018 году напарница покинула проект. Я не сразу решилась продолжить одна и взяла творческую паузу.
В 2019 году я переехала в Петербург. Сначала у меня не было собственной мастерской, поэтому я временно обосновалась на складе у друзей. Летом я путешествовала по Карелии и несколько дней рыбачила на острове в Онеге. В единственный день, когда мы поехали в город за продуктами, со мной связался директор «Подписных изданий» Михаил Иванов и спросил: могу ли я сделать для них витраж. Это ощущалось как чудо, потому что если бы он позвонил на час раньше или позже, поговорить бы не удалось. Я вернулась в город и приехала на стройку в историческое здание на Литейном.
Светильники для детской зоны Дома книги
С архитектором Кирой Гришиной мы обсудили эскиз, подобрали стекла. И я приступила к созданию витража. Для проекта мы взяли бесцветные стекла разных фактур европейского производства, созвучные с оригинальными витражами в здании. Сегодня витраж In books we trust вы можете увидеть на втором этаже книжного магазина. Это один из моих любимых проектов. Позже с Кирой мы еще сделали большие светильники для детского отдела «Дома Книги» на Невском.
Как-то осенью случилась смешная история: готовый витраж для московского бара «Сионист» украли прямо из моей парадной. Я оставила его там буквально на 30 минут, пока собиралась на поезд. Вызвали полицию, завели даже уголовное дело, подозревали соседа, но это оказался не он. Витраж так и не нашли, а мы сделали копию. Москвичи потом писали в комментариях: «Бандитский Петербург».
Трехъярусная люстра для нового магазина Friend Function в Москве
О развитии проекта и планах
Сегодня костяк «Дело Контура» составляет два человека — я и моя напарница, художница по стеклу и выпускница Академии Штиглица Марина Митрофанова. Наша небольшая мастерская расположена на Петроградской.
Основное направление бюро — частные и коммерческие заказы. Летом мы спроектировали и собрали подвесную трехъярусную люстру для нового магазина Friend Function в Москве. За полтора месяца сделали облегченную металлическую конструкцию и витражную из фактурных стекол, в том числе винтажных — производства брянского завода. Весь прошлый год мы трудились над сборкой десяти витражей в двери одной московской квартиры. Эскизы создавал художник-график Александр Ерашов, а мы их адаптировали. Собирали по одному витражу в месяц, так как деталей было очень много. Работа трудоемкая, но получилось красиво. Сейчас заняты изготовлением двух больших перегородок для квартиры недалеко от Мариинского театра по моим эскизам.
Второе наше направление — декор для дома: гирлянды, вазы, светильники и новогодние звезды на елку. Часть декора мы собираем из остатков стекол от производства больших витражей. Развиваем онлайн-магазин — наши витражные гирлянды уже покупают по всей России. Продвигаемся в B2B: к новому году вместе с брендом Prime Rose сделали корпоративные подарки, а также в коллаборации с Sloy Bakery выпустили ностальгическую коллекцию елочных игрушек в виде круассанов.
Витражи — язык петербургской архитектуры. Только здесь можно встретить так много сохранившихся оригинальных панно в парадных доходных домов. К сожалению, это ускользающая красота: утраты регистрируют каждый год. Мы решили увековечить память о них в проекте «Витражи парадных». Это наборы, состоящие из копий элементов известных петербургских витражей и открытки в виде фотографии оригинального панно с адресом дома. Есть по мотивам декоративного остекления парадных доходного дома Урвича на Васильевском острове, доходного дома Гончарова на Петроградской, доходного дома Никонова и доходного дома Назарова в Центральном районе. Найти их можно в «Подписных изданиях» или заказать на нашем сайте.
Третье направление — обучающее. У нас есть индивидуальные мастер-классы по изготовлению витражного декора. Например, за два дня интенсивов можно сделать светильник. Проводим уроки нечасто, но мне нравится, когда в мастерскую приходят гости. Надеюсь, в новом помещении для мастерской, которое мы активно ищем сейчас, будет место для отдельного класса.
Если говорить о глобальных планах и задачах бюро, мы стремимся сделать витражи более популярными как в интерьере домов, так и в общественных пространствах. Следим за современными трендами в дизайне, но при этом всегда учитываем, что каждый человек хочет выразить свою индивидуальность. В этом году планируем участвовать в интерьерных выставках, чтобы показать наши работы и идеи. Выводим витражный декор в офлайн-магазины. Для нас витражи — способ добавить в пространство что-то особенное и личное.
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