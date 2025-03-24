Это Устинья Костеркина — основательница бюро «Дело Контура». В портфолио — витраж для «Подписных изданий» и люстры для «Дома Книги»

Как появилось бюро «Дело Контура»

У меня нет специального художественного образования, но я всегда интересовалась дизайном. Первое знакомство с витражной техникой состоялось в 19 лет. У друга была своя небольшая мастерская. Я помогала ему делать стеклянных ангелочков для магазина подарков «Бюро Находок» в Москве. Через пару лет уже организовала летнюю школу по созданию витражей в детском лагере в Анапе.

В какой-то момент я устроилась в чайный клуб, где проработала 11 лет: вела чайные церемонии, ездила в экспедиции и даже выиграла международный чемпионат по завариванию чая в Сеуле. Однажды я поняла, что все-таки хочу открыть свое дело. В 2016 году вместе с подругой я сняла мастерскую на Цветном бульваре и начала экспериментировать со стеклом. Так появилось бюро «Дело Контура». Такое название выбрали, потому что контур — главный герой витража и его важная конструктивная часть, это часть нашей концепции.

Мы изучали работы иностранных художников, искали красивые стекла, осваивали нюансы витражной техники «тиффани» (Когда каждый кусочек стекла оборачивают по краю медной фольгой и спаивают. Технику изобрел Луис-Комфорт Тиффани в конце 19 века — Прим.Ред.). По сравнению с классическим витражом она более гибкая и детальная. Первые витражные узоры были без цвета, с прозрачными стеклами.