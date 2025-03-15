Новые энергоблоки Ленинградской АЭС могут достроить раньше срока

«Идем с опережением графика, даже немного есть соревнования между третьим и четвертым энергоблоком, конечно, третий энергоблок идет намного впереди, но в этом году все фундаментные плиты до конца года будут завершены бетонированием и на реакторе мы уже выйдем на кольцевой коридор», — цитирует «Россия 24» директора программы по объектам ЛАЭС Константина Худякова.

Новые энергоблоки станут доработанными версиями реакторов №5 и №6. Стоимость возведения одной очереди, по словам экспертов, составляла около 100 млрд рублей.

О строительстве новых энергоблоков на Ленинградской АЭС «Росатом» сообщал ещё в 2021 году. Глава Ленобласти Александр Дрозденко отмечал, что регион получит электроэнергию, необходимую для роста промышленности и строительной отрасли, сформирует современные рабочие места и повысит пополняемость бюджета.