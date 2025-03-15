В Смольном рассказали как изменится набережная Макарова

При строительстве скорректируют русло реки Смоленки при слиянии с Малой Невой. Зеленая зона, которую местные жители называют «Зарослями», перестанет существовать, но вдоль реки высадят новые деревья. Об этом пишет «Фонтанка».

При этом защитники зеленой зоны просили у администрации благоустроить парк «Заросли».В 2021 году проект даже победил в городском проекте «Твой бюджет». Однако позднее власти отказалась от его реализации из-за строительства моста. А осенью прошлого года вице-губернатор Евгений Разумишкин заявлял, что городские власти планируют благоустроить только небольшой участок зеленой зоны парка «Заросли».

Напомним, о продолжении набережной Макарова заявляли еще в Генплане в 2019 году. К 2026 году планировали соединить две уже существующие части набережной Макарова и улучшить транспортную связь с ЗСД.