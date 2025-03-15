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В Смольном рассказали как изменится набережная Макарова

После строительства продолжения набережной с мостом через Смоленку вдоль воды высадят деревья. Инфраструктурный проект предполагает соединить две части, чтобы разгрузить дороги от заторов и пробок.

Фото: проектная документация к контракту

При строительстве скорректируют русло реки Смоленки при слиянии с Малой Невой. Зеленая зона, которую местные жители называют «Зарослями», перестанет существовать, но вдоль реки высадят новые деревья. Об этом пишет «Фонтанка».

При этом защитники зеленой зоны просили у администрации благоустроить парк «Заросли».В 2021 году проект даже победил в городском проекте «Твой бюджет». Однако позднее власти отказалась от его реализации из-за строительства моста. А осенью прошлого года вице-губернатор Евгений Разумишкин заявлял, что городские власти планируют благоустроить только небольшой участок зеленой зоны парка «Заросли».

Напомним, о продолжении набережной Макарова заявляли еще в Генплане в 2019 году. К 2026 году планировали соединить две уже существующие части набережной Макарова и улучшить транспортную связь с ЗСД.

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