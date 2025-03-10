В Петербурге разведут первый мост в ближайшую ночь

Специалисты СПб ГБУ «Мостотрест» будут проверять и проводить плановые технические разводки петербургских мостов до сезона навигации, который наступит 10 апреля. В ночь с 11 на 12 марта разведут мост Александра Невского с 2:20 до 5:10.
С 12 на 13 марта планируют разводить Благовещенский мост с 1:25 до 5:00. Разводки в ночь с 13 на 14 марта пройдут на Благовещенском мосту (с 01:25 до 05:00) и Биржевом мосту (с 02:00 до 04:55).
После этого, как заявили в «Мостотресте», переправы через Неву, Большую и Малую Неву будут разводить почти каждую ночь, кроме выходных. В таком режиме будут работать до 10 апреля, когда начнется сезон навигации.
Движение транспорта по мостам в дни технических разводок будут перекрывать по графику навигации 2024 года. А Володарский, Благовещенский и Тучков мосты будут разводить без промежуточной наводки.
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