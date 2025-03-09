Ждет ли Петербург постепенный рост цен на аренду жилья? Отвечают эксперты по недвижимости

Таким образом, вопрос состоит, скорее в том, заметно ли вырастет стоимость аренды, особенно летом, когда часть квартир будет задействована для приема туристов. «Если в 2023 и 2024 гг. за сезонный пик спроса цены выросли на 33% и 34% соответственно, то в этом году мы ожидаем их более сдержанного увеличения (на 15-17%). Меньший потенциал роста мы связываем с эффектом высокой базы и более стабильной ситуацией в смежных секторах (в этом году вряд ли произойдет резкий рост ставок, как в 2023-м, или отмена льготной ипотеки, как в 2024-м)», — говорит руководитель Циан.Аналитики Алексей Попов.

Не ждет резких изменений на рынке аренды в этом году и Максим Ельцов из «ПИА Недвижимость». «В ближайшее время мы, вероятно, увидим некую стабилизацию рынка и возвращение его в фазу слабого роста долгосрочных ставок аренды в условиях со снижением предложения», — полагает собеседник редакции.

«Мне кажется, что начало туристического сезона, скорее, сбалансирует рынок, мы увидим снижение предложения и нормализацию ставок, которые устаканятся на каком-то естественном уровне», — продолжает эксперт. Однако он оговаривается, что более конкретные прогнозы делать сложно. «Если кто-нибудь решится сказать, что гарантированно в ближайшее время будет с рынком, то тому медаль и мое нижайшее почтение. Факторы [потенциального повышения] мы можем предсказать, сценарии нарисовать можно, но говорить о твердых прогнозах сложно», — заключил Максим Ельцов.