18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Ждет ли Петербург постепенный рост цен на аренду жилья? Отвечают эксперты по недвижимости

Еще в октябре 2024 года вице-президент Ассоциации риелторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Валерий Виноградов в беседе с Собака.ru предполагал, что радикального снижения ставок аренды в городе ожидать не стоит. Даже несмотря на то, что факторы, приведшие к резкому росту стоимости найма квартир, во многом исчерпались.

Shutterstock.com

Таким образом, вопрос состоит, скорее в том, заметно ли вырастет стоимость аренды, особенно летом, когда часть квартир будет задействована для приема туристов. «Если в 2023 и 2024 гг. за сезонный пик спроса цены выросли на 33% и 34% соответственно, то в этом году мы ожидаем их более сдержанного увеличения (на 15-17%). Меньший потенциал роста мы связываем с эффектом высокой базы и более стабильной ситуацией в смежных секторах (в этом году вряд ли произойдет резкий рост ставок, как в 2023-м, или отмена льготной ипотеки, как в 2024-м)», — говорит руководитель Циан.Аналитики Алексей Попов.

Не ждет резких изменений на рынке аренды в этом году и Максим Ельцов из «ПИА Недвижимость». «В ближайшее время мы, вероятно, увидим некую стабилизацию рынка и возвращение его в фазу слабого роста долгосрочных ставок аренды в условиях со снижением предложения», — полагает собеседник редакции.

«Мне кажется, что начало туристического сезона, скорее, сбалансирует рынок, мы увидим снижение предложения и нормализацию ставок, которые устаканятся на каком-то естественном уровне», — продолжает эксперт. Однако он оговаривается, что более конкретные прогнозы делать сложно. «Если кто-нибудь решится сказать, что гарантированно в ближайшее время будет с рынком, то тому медаль и мое нижайшее почтение. Факторы [потенциального повышения] мы можем предсказать, сценарии нарисовать можно, но говорить о твердых прогнозах сложно», — заключил Максим Ельцов. 

С 2018 года аренда «однушки» в разных районах Петербурга выросла в цене на 51–94%! Что происходит? И чего ждать в этом году?

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: