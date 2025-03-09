Превышение нормы температуры и без осадков: какая погода ждет Петербург ближайшие два дня

«Сегодня Северная столица будет ощущать влияние тыловой части циклона, уходящего в районы Вятки. Основные облачные поля и осадки пройдут по востоку Ленинградской области, а в Санкт-Петербурге при переменной облачности обойдется без осадков, и, хотя температура вновь превысит норму, она окажется ниже вчерашних отметок», — заявил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Температура воздуха составит +3…+5 градусов, в Ленинградской области +1…+6 градусов. Ветер западный 5-10 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 762 миллиметра ртутного столба, что немного выше нормы. Понедельник придет в Петербург без осадков, а воздух прогреется до +4…+6 градусов.