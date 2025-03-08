В «Нормальном месте» проходит «День от женщин для женщин»

На Кожевенной 34А, организаторы планируют поговорить о поддержке, доступе к знаниям, сестринстве, солидарности и изобретательности женщин.
«8 марта мы собираемся, чтобы нормально отпраздновать Женский день. Хотим наполнить его заново и поговорить о поддержке, доступе к знаниям, сестринстве, солидарности и изобретательности женщин», — говорится в сообщении организаторов.
В программе:
– мастер-классы и игры,
– лекции и обсуждения,
– кинопоказы и прогулки по виртуальной реальности от Французского института,
– своп и ретро фотосессия,
– фудкорт от «Простых вещей»,
– девичник и новые знакомства
Программа и регистрация доступны тут.
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