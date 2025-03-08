В «Нормальном месте» проходит «День от женщин для женщин»

«8 марта мы собираемся, чтобы нормально отпраздновать Женский день. Хотим наполнить его заново и поговорить о поддержке, доступе к знаниям, сестринстве, солидарности и изобретательности женщин», — говорится в сообщении организаторов.

В программе:

– мастер-классы и игры,

– лекции и обсуждения,

– кинопоказы и прогулки по виртуальной реальности от Французского института,

– своп и ретро фотосессия,

– фудкорт от «Простых вещей»,

– девичник и новые знакомства

Программа и регистрация доступны тут.