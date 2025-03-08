18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В «Нормальном месте» проходит «День от женщин для женщин»

На Кожевенной 34А, организаторы планируют поговорить о поддержке, доступе к знаниям, сестринстве, солидарности и изобретательности женщин. 

фото: предоставлено организаторами

«8 марта мы собираемся, чтобы нормально отпраздновать Женский день. Хотим наполнить его заново и поговорить о поддержке, доступе к знаниям, сестринстве, солидарности и изобретательности женщин», — говорится в сообщении организаторов.

В программе: 
– мастер-классы и игры, 
– лекции и обсуждения, 
– кинопоказы и прогулки по виртуальной реальности от Французского института, 
– своп и ретро фотосессия, 
– фудкорт от «Простых вещей»,  
– девичник и новые знакомства

Программа и регистрация доступны тут.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: