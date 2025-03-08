Облачность и дожди отложат потепление: какой будет погода 8 марта в Петербурге

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, город с севера на юг будет пересекать холодный атмосферный фронт. На своем пути он будет уплотнять облака, усилит ветер и местами вызовет кратковременные дожди, что ограничит приток солнечного тепла.

«Температура воздуха +5…+7 градусов, в Ленинградской области +3…+8. Ветер западный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 759 миллиметров ртутного столба что около нормы. В воскресенье без осадков и +3…+5», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 9 марта, ночью переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный ночью умеренный, днем слабый. Температура воздуха ночью -1...+1 градус, днем +5...+7. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.