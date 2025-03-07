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Колокольню Смольного хотят построить как экспонат Музея архитектуры

Такое предложение выдвинул заслуженный художник РФ Иван Уралов на заседании Всемирного клуба петербуржцев. Автор представил две идеи воплощения: на Смольной набережной или в Лахте.

Автор: ARVIZIO. Предоставила просветительская компания «Петербург глазами инженера»

Предложение основывается на необходимости создания городского Музея архитектуры и строительства Санкт-Петербурга от «допетровской» истории и археологии места до истории архитектуры города XVIII — XXI веков. Новое учреждение может появиться как самостоятельная организация или филиал Государственного музея истории Санкт-Петербурга. Об этом пишет «Коммерсантъ». Иван Уралов считает, что таком контексте объект будет уже «не спорным новоделом, а своеобразным символом-ориентиром.

Как пишет издание, мнения членов ВКП по поводу инициативы разделились. Общественная дискуссия вокруг колокольни в ближайшее время продолжится.

Напомним, что колокольня Смольного монастыря это нереализованный проект авторства Бартоломео Растрелли. Ее строительство прекратили в 1767 году на уровне второго яруса. Нижний ярус должен был служить парадным въездом в монастырь, второй — надвратной церковью, а верхние предназначались для звонниц. 

Одной из причин, почему работы прекратили, считают Семилетнюю войну и, как следствие, нехватку средств. Завершил проект лишь архитектор Василий Стасов в 1830-х, но колокольню так и не возвели.
 

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