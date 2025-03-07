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Часть Невского проспекта летом закроют на ремонт

Речь идет об участке от Адмиралтейского проспекта до площади Восстания. Он будет недоступен с августа по октябрь. В следующем году планируют провести работы на втором этапе.

FOTOGRIN/shutterstock

«Активная стадия работ, чтобы сделать её качественно, с гарантией, но с минимальным неудобством и для жителей, и для гостей нашего города — срок именно закрытия и выполнения работ будет после Дня Военно-Морского флота, то есть август-месяц. С августа до октября, включая объекты благоустройства. Вот отрезок именно от Адмиралтейского проспекта до площади Восстания будет полностью приведен в порядок», — рассказал вице-губернатор Николай Линченко телеканалу «Санкт-Петербург».

В зонах разгона-торможения и на остановках общественного транспорта покрытие дополнительно усилят. «Там и георешетку будем использовать, и оба слоя, и где-то даже частично подушку будем приводить в порядок, потому что действительно полные гарантийные обязательства будут», — уточнил представитель Смольного.

На втором этапе, в 2026 году, помимо капремонта дорожного полотна на участке от площади Восстания до площади Александра Невского, планируется полностью восстановить тротуары на проспекте.

Ранее мы писали о том, что Невский проспект хотят полностью избавить от киосков и веранд. 

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