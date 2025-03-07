Аттестация экскурсоводов в Петербурге стала обязательной. А впереди туристический сезон! Как это будет работать?

С 1 марта экскурсоводы и гиды-переводчки могут работать лишь при наличии аттестации. Чтобы ее получить, необходимо сдать квалификационный экзамен. Около 1800 человек в Петербурге его прошли к началу марта, по словам председателя правления Содружества профессиональных гидов-переводчиков и экскурсоводов, члена аттестационной комиссии Сергея Калинина. Собака.ru обсудила с экспертами, как отрасль реагирует на нововведение, какая ответственность предусмотрена за ведение группы без аттестации и что можно считать экскурсией.
Кто и как должен получить аттестацию
С 1 марта в России аттестация стала обязательной для всех экскурсоводов и гидов-переводчиков. Исключение составляют те, кто работает в религиозных учреждениях, музеях, театрах, промышленных компаниях и учебных заведениях.
Получить аттестацию могут только граждане РФ, прошедшие квалификационный экзамен. Для этого необходимо подать заявку через «Госуслуги» и предоставить пакет документов: СНИЛС, ИНН, паспорт, дипломы о среднем, высшем и дополнительном образовании, подтверждение стажа работы (например, копия трудового договора). Если гид имеет стаж работы более пяти лет или среднее образование в сфере туризма, включающее дисциплину по экскурсионной деятельности, документы о дополнительном образовании не требуются. Кроме того, нужно оплатить госпошлину — 2000 рублей.
В течение трех рабочих дней орган исполнительной власти, отвечающий за туризм (в Петербурге — Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга), рассмотрит заявку и примет решение: допустить к аттестации гида или отказать. Если документы прошли проверку, соискателю отправят письмо по указанному адресу электронной почты с датой квалификационного экзамена. Сегодня в Петербурге ближайшее свободное время есть только на июнь, отмечает председатель правления Содружества профессиональных гидов-переводчиков и экскурсоводов, член аттестационной комиссии Сергей Калинин в разговоре с Собака.ru.
Как проходит квалификационный экзамен
В Петербурге квалификационный экзамен проводит городское туристско-информационное бюро. Проверочное испытание состоит из теории и практики. Первая часть — тест из 30 вопросов на разные темы: общественно-политическая, экскурсионная методика, история Петербурга, архитектура и культура, Великая Отечественная война. К каждому вопросу есть три варианта ответа, нужно выбрать один верный. Время выполнения — два часа. Если кандидат правильно отвечает на 23 вопроса, идет на вторую, практическую часть экзамена. Здесь соискателю предлагают придумать один маршрут на заданную тему: например, экскурсию на проезде от Биржевой площади до Менделеевской линии Васильевского острова.
К аттестации можно подготовиться: на сайте туристско-информационного бюро есть тесты и ответы к ним, варианты практических заданий. Тех, кто успешно сдал экзамен, включают в единый федеральный реестр экскурсоводов и выдают нагрудные карточки с именем, фотографией и qr-кодом, перенаправляющим в реестр. Аттестация действует пять лет и только в одном регионе. Если специалист хочет проводить экскурсии в нескольких субъектах, решение об аттестации принимается по каждому отдельно.
В случае провала квалификационный экзамен можно пересдать не ранее чем через 10 рабочих дней со дня проведения практического задания в течение двух месяцев.
По словам председателя правления Содружества профессиональных гидов-переводчиков и экскурсоводов, члена аттестационной комиссии Сергея Калинина экзамен проходит достаточно легко: «Для тех, кто в профессии давно и тех, кто хорошо готовился, в аттестации нет ничего сложного. В одном потоке может быть один-два человека, кто не сдал квалификационный экзамен. Бывает, когда абсолютно все проходят».
Гид просветительского проекта «Петербург глазами инженера»:
«Я сдавал экзамен в мае 2023 года. Он тоже состоял из двух частей: письменная и устная. Первая — тест из 30 вопросов, к каждому из которых предлагают три варианта ответа. Я справился с ним довольно легко и пошел на устную часть. Там предлагают вытянуть билет, в котором есть одна тема для составления экскурсионного маршрута. Мне попался вопрос про военные памятники по дороге в Петергоф — я не работаю с этой темой и никогда не водил такие экскурсии.
Думаю, если человек проводит обзорные экскурсии по городу для российских и иностранных туристов, ему легче сдать экзамен. Если кто-то специализируется только на одной узкой теме, придумывает какие-то неординарные маршруты для местных или москвичей — это сложно, придется дополнительно учить базу. Я готовился, поэтому достаточно легко все прошло. Если рассказываешь уверенно, экзаменаторы слушают недолго — порядка 3-5 минут. Задают наводящие вопросы, если отклоняешься от повествования».
«В Петербурге аттестовали около 1800 гидов-экскурсоводов — это рекорд по России на данный момент», — подчеркивает председатель правления Содружества профессиональных гидов-переводчиков и экскурсоводов, член аттестационной комиссии Сергей Калинин в разговоре с Собака.ru. Он также отмечает, что до 1 марта было мало желающих сдать экзамен, а «сегодня в отдел аттестации приходят сотни заявлений». «Возможно, все надеялись, что ее снова перенесут. В месяц у нас сейчас будет по 12 аттестаций. В каждой — по 20-25 человек», — добавляет эксперт.
Что грозит тем, кто проводит экскурсию без аттестации
Административную ответственность за работу без аттестации пока не ввели, подчеркивает полномочный представитель Адвокатской палаты Санкт-Петербурга по защите профессиональных прав адвокатов, член Комиссии по правовому просвещению, взаимодействию с государственными органами и образовательными учреждениями Тимофей Евсеев.
В августе 2024 года в Государственную Думу РФ внесли законопроект № 686851-8. Согласно документу, неаттестованных экскурсоводов предлагают наказывать предупреждением или штрафом от 7 000 до 10 000 рублей. За повторное (в течение года) — от 30 000 до 50 000 рублей. Тимофей Евсеев обращает внимание, что законопроект пока прошел только первое чтение: «Хоть документ и получил поддержку Правительства РФ, но он не прошел фильтр Совета Федерации, не подписан Президентом РФ, не опубликован и не вступил в силу».
Что можно считать экскурсией
Экскурсией официально считают «коллективное или индивидуальное посещение и изучение определенных исторических, природных, культурных и производственных объектов в сопровождении экскурсовода (гида), гида-переводчика продолжительностью менее 24 часов без ночевки».
Есть правила оказания услуг экскурсоводом (гидом). «Согласно документу, отсутствие хотя бы одного из признаков экскурсии (наличие экскурсантов, экскурсовода, наглядности, передвижения по заранее составленному маршруту и так далее) лишает права называть проводимое мероприятие экскурсией», — отмечает юрист просветительской компании «Глазами инженера» Ольга Старцева.
Тимофей Евсеев считает: «Вы можете назвать яблоко ананасом, а экскурсию — ознакомительной прогулкой, себя считать не экскурсоводом, а экспертом, но суть не изменится. Экскурсия — это мероприятие, в ходе которого люди знакомятся с объектами культурного, исторического, природного или иного значения под руководством гида или экскурсовода. Если человек для группы читает в музее лекцию — это не экскурсия. Если он ведет группу по маршруту, знакомит с объектами — это экскурсия, и такой специалист должен пройти аттестацию».
С ним отчасти не согласна Ольга Старцева: «Сегодня достаточно проблематично доказать отличие простой прогулки от экскурсии. Практика не выработала четкие критерии, отличающие ее от променада с друзьями. Одного параметра “бесплатно” недостаточно. Есть мероприятия на безвозмездной основе, которые проводят аккредитованные экскурсоводы. Пока ждем от Правительства новостей и изменений», — заключает эксперт.
Как нововведение повлияет на отрасль
В разговоре с Собака.ru представитель Дома культуры Льва Лурье отметил, что проект «очень далек от большого бизнеса, связанного с турпотоком, ради которого создавалась аттестация»: «ДК не является игроком туристического бизнеса, в его уставе нет слов “экскурсия” или “гид”, в штате нет людей с профессией “экскурсовод”, прогулки походы в музеи, которые мы организуем, — это, в соответствии с нашим уставом, культурно-развлекательные мероприятия». При этом некоторые из авторов прогулок прошли упомянутую аттестацию, но это их личное решение, добавили в ДК.
Собеседники редакции единогласно считают: пока сложно сказать, как нововведения повлияет на сферу туризма в Петербурге. «Мы надеемся, что это поможет, бороться с нелегальными гидами, которые, в частности, приезжают из-за границы», — отмечает председатель правления Содружества профессиональных гидов-переводчиков и экскурсоводов, член аттестационной комиссии Сергей Калинин.
Гид просветительского проекта «Петербург глазами инженера» Саша Кизик считает, что у аттестации есть две стороны медали: «С одной стороны, возможно, станет меньше дилетантов. С другой — мы можем лишиться индивидуального подхода к экскурсиям. Для узкоспециализированных гидов аттестация — сложная история. У многих нет профильного образования и нет возможности пройти переквалификацию — это время и деньги».
В Доме культуры Льва Лурье добавляют: «Вероятно, создатели аттестации в первую очередь хотели оградить от искаженной информации миллионы китайских туристов, а теперь их фокусом должны стать всевозможные альтернативные историки и плоскоземельщики. Но мы в ДК привыкли считать: хорошо, когда “цветут все цветы”, и чем меньше бюрократии и больше конкуренции, тем лучше. Нам не кажется правильным, что, к примеру, научный сотрудник Государственного Эрмитажа или Русского музея, желающий собрать знакомых у любимой картины или подворотни, не может этого сделать из-за того, что у него нет какого-то документа. Пример из другой сферы: можно быть талантливым педагогом и не иметь при этом диплома педагогического вуза».
Председатель правления Содружества профессиональных гидов-переводчиков и экскурсоводов, член аттестационной комиссии Сергей Калинин согласен с тем, что в аттестации требуется много уточнений: «Например, сейчас стоит большой вопрос, касаемо поездок. Аттестация экскурсовода действует только в одном регионе. При переезде необходимо иметь аттестацию другого. Пока мало соискателей, кто прошел аттестацию в нескольких. К сезону вряд ли появится большое количество гидов, имеющих ее».
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