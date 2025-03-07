Аттестация экскурсоводов в Петербурге стала обязательной. А впереди туристический сезон! Как это будет работать?

К аттестации можно подготовиться: на сайте туристско-информационного бюро есть тесты и ответы к ним, варианты практических заданий. Тех, кто успешно сдал экзамен, включают в единый федеральный реестр экскурсоводов и выдают нагрудные карточки с именем, фотографией и qr-кодом, перенаправляющим в реестр. Аттестация действует пять лет и только в одном регионе. Если специалист хочет проводить экскурсии в нескольких субъектах, решение об аттестации принимается по каждому отдельно.

В случае провала квалификационный экзамен можно пересдать не ранее чем через 10 рабочих дней со дня проведения практического задания в течение двух месяцев.

По словам председателя правления Содружества профессиональных гидов-переводчиков и экскурсоводов, члена аттестационной комиссии Сергея Калинина экзамен проходит достаточно легко: «Для тех, кто в профессии давно и тех, кто хорошо готовился, в аттестации нет ничего сложного. В одном потоке может быть один-два человека, кто не сдал квалификационный экзамен. Бывает, когда абсолютно все проходят».